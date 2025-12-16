Как простой мотор ВАЗ «шеснарь» превратился в отечественную легенду

Содержание:

Максимальная мощность самого дорогого двигателя, выпускаемого сегодня, составляет 122 л. с. Несмотря на регулярные заявления о модернизации и установке турбонаддува, пока эти планы остаются только обещаниями. Российским автомобилистам продолжают ждать перемен.

Стоит отметить, что АВТОВАЗ в настоящее время активно развивает сотрудничество с китайскими компаниями. Эксперты не исключают, что современные турбодвигатели будут поступать непосредственно из Китая, а в России ограничатся лишь их сборкой.

Редакция carsweek.ru подготовила материал о знаменитом шестнадцатиклапанном двигателе от АВТОВАЗ, который среди автолюбителей получил прозвище «шеснарь». Эти моторы легли в основу большинства современных агрегатов отечественного концерна.

Стыдно перед зарубежными брендами?

После распада Советского Союза отечественные автомобилисты массово приобретали машины отечественного производства — преимущественно Lada и «Волги». Однако уже вскоре ситуация изменилась. Обесценивание денег, появление нового рубля и изменение экономической ситуации повлияли на рынок.

Автомобили иностранных марок, особенно на вторичном рынке, стали доступны по цене, а по техническим характеристикам часто превосходили даже новые модели от АВТОВАЗ. В этих условиях возникла острая необходимость увеличения мощности отечественных моторов.

Первым шагом стала замена карбюраторной системы на инжекторную, что позволило снизить расход топлива. Однако для существенного увеличения мощности требовалось нарастить объём двигателя, что было невозможно из-за ограниченных финансов и запрета со стороны НАМИ.

Возможность установки турбин или компрессоров также не рассматривалась — не хватало средств и инфраструктуры для массовых закупок. Альтернативным вариантом стало создание шестнадцатиклапанного двигателя на базе восьмиклапанного. Это решение оказалось самым экономически оправданным, обеспечив прирост мощности до 20–25% без увеличения объёма.

А ведь начали ещё в СССР

В 1992 году были представлены первые опытные шестнадцатиклапанные двигатели АВТОВАЗ. Их разработка стартовала ещё в конце 1980-х, а участие в проекте принимали специалисты Porsche. Однако немецкие инженеры запросили слишком высокую оплату, и в дальнейшем проектом занимались представители менее известных фирм из Германии, Италии и США.

В результате совместной работы на базе двигателя объёмом 1,5 литра появился новый мотор с шестнадцатью клапанами и двумя распредвалами, получивший народное прозвище «шеснарь».

Фото: Carsweek.ru

Несмотря на усилия, серийное производство новых моторов в советское время так и не было начато.

Современный российский мотор

Первый серийный «шеснарь» был установлен на ВАЗ-2110, дебютировавшем в 1992 году уже в новой российской действительности. Серийное производство моторов с индексом ВАЗ-2112 началось спустя несколько лет.

Двигатель объёмом 1,5 литра развивал 94 л. с., что позволило приблизиться к уровню зарубежных аналогов. Автомобили с такими моторами отличались улучшенными динамическими характеристиками — Lada впервые могла разгоняться до 200 км/ч по спидометру, пусть и с погрешностью в 10%.

Неудивительно, что спрос на ВАЗ-2110 с шестнадцатиклапанным мотором был стабильно высоким. Первые продажи автомобиля стартовали в 1995 году, а мотор «шеснарь» появился в продаже с 1996 года. Однако массовое производство было налажено не сразу — наращивание объёмов заняло несколько лет.

Стоимость модели с новым силовым агрегатом была выше не только из-за самого двигателя, но и за счёт комплексной модернизации: были усилены трансмиссия и установлены вентилируемые тормозные диски на передней оси.

Массовый выпуск ВАЗ-2110 с шестнадцатиклапанным двигателем начался только в 2001 году. Однако для зарубежных рынков этот шаг оказался запоздалым, и основными покупателями стали российские автолюбители.

Изначально предполагалось оснастить новым мотором и семейство «Самара», но из-за конструктивных особенностей и экономических соображений от этих планов отказались. Тем не менее, благодаря энтузиастам и сторонним компаниям «шеснарь» всё же устанавливался на такие автомобили, как ВАЗ-2108, известный своей лёгкостью и быстротой на старте.

Фото: Carsweek.ru

Новинки

Тем временем рынок подержанных иномарок продолжал расти, и на их фоне «шеснарь» стал терять популярность. Чтобы поддержать позиции, инженеры АВТОВАЗа модернизировали линейку моторов, увеличив рабочий объём с 1,5 до 1,6 литра.

Обновлённый шестнадцатиклапанный двигатель получил индекс ВАЗ-21124. Он отличался увеличенным объёмом и отсутствием контакта клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ, хотя из-за перехода на нормы Евро-3 мощность слегка снизилась.

В 2007 году на конвейере появился мотор ВАЗ-21126 с облегчённой шатунно-поршневой группой и мощностью 98 л. с. По данным независимых испытаний, показатели доходили до 106 л. с.

Фото: Carsweek.ru

В том же 2007 году был представлен мотор ВАЗ-11194 объёмом 1,4 литра и мощностью 89 л. с.

С момента появления этих моторов прошло почти 20 лет, но современные двигатели АВТОВАЗа, устанавливаемые на Lada Vesta и Granta, по сути, являются наследниками тех самых «шеснарей». Даже агрегат объёмом 1,8 литра принадлежит к этому же семейству, за исключением восьмиклапанного мотора на Granta.

Справка

LADA 110 — это семейство легковых автомобилей, разработанных и выпускавшихся с 1995 по 2009 год российской компанией «АвтоВАЗ» и другими предприятиями.

Фото: Youtube.com, zr.ru