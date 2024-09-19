Отца Серхио Переса выписали из больницы

По информации, Антонио Перес, отец известного автогонщика Серхио Переса, покинул больницу в Мехико после того, как был госпитализирован с сердечным приступом в выходной день. Согласно заявлению, опубликованному семьей Переса-старшего, Антонио будет продолжать процесс восстановления дома.

«Прошедши несколько дней в медицинском учреждении, господин Антонио Перес выписан и в настоящее время находится дома, где будет продолжать восстановление в кругу близких, – гласит заявление. – Мы выражаем признательность друзьям, родственникам и СМИ за поддержку и солидарность.

Дон Антонио будет придерживаться медицинских рекомендаций в процессе выздоровления. Мы выражаем благодарность за понимание и помощь, и будем продолжать информировать о его состоянии здоровья».