Как итальянский "красавец" FIAT 124 стал советским "народным" ВАЗ-2101

В середине 1960-х годов руководство СССР приступило к поиску партнера для создания массового автомобиля, способного конкурировать с западными моделями. Для этого требовалось не просто приобрести лицензию, но и построить крупнейший в стране завод.



Фото: Carsweek.ru

Среди претендентов рассматривались различные европейские производители, в том числе французская компания Renault, предлагавшая переднеприводную модель Renault 16. Однако выбор пал не на нее. Почему так произошло? Попробуем разобраться, как европейский автомобиль стал прототипом легендарных "Жигулей" и что было изменено для советских реалий.



Фото: Carsweek.ru

Эта история — о том, как отечественные инженеры смогли адаптировать зарубежную конструкцию к суровым условиям эксплуатации в СССР, обеспечив автомобилю надежность и долгий срок службы. Детали этого процесса до сих пор способны удивить даже опытных автомобилистов.

Почему выбор пал на FIAT?

При выборе автомобиля для производства учитывались не только технические характеристики. FIAT 124, признанный автомобилем года в Европе в 1967 году, заинтересовал советских специалистов классической компоновкой: переднее расположение двигателя и задний привод. Передний привод, которым оснащался Renault, вызывал опасения у советских экспертов.



Фото: Carsweek.ru

Однако решающим фактором стала стоимость контракта. В тот период в Италии продолжались забастовки, поддержанные коммунистической партией, что позволило договориться о выгодной цене. Для FIAT сделка с СССР стала возможностью сократить убытки и получить прибыль.



Фото: Carsweek.ru

Кроме того, итальянцы предложили не только лицензию, но и содействие в строительстве завода. В результате FIAT стал партнером СССР, а советские инженеры провели глубокую модернизацию машины, чтобы она соответствовала требованиям страны.

Двигатель и трансмиссия: от итальянских корней к советским реалиям

В оригинальной версии FIAT 124 устанавливался нижневальный двигатель с параметрами 73x71,5 мм. В советской модификации появился совершенно новый мотор — 76x66 мм, с верхним распредвалом и цепным приводом газораспределительного механизма. Это позволило в дальнейшем создавать более мощные и объемные агрегаты.



Фото: Carsweek.ru

ВАЗовский двигатель выдавал 64 л.с. при 5600 оборотах в минуту против 60 л.с. у итальянского аналога, а крутящий момент составлял 89 Нм при 3400 об/мин (у FIAT — 87 Нм). Более сложные двухвальные моторы FIAT считались избыточными для условий СССР.



Фото: Carsweek.ru

В коробке передач были усилены синхронизаторы, а диаметр сцепления увеличен до 20 см вместо 18,2 см, учитывая возможные колебания качества в производстве. Благодаря этим доработкам двигатель и трансмиссия ВАЗ-2101 отличались долговечностью, что было важно для советских автомобилистов.

Шасси и тормоза: приспособление к российским дорогам

Передняя подвеска сохранила сходство с оригиналом, но все элементы были усилены: рычаги, шаровые опоры. Итальянские инженеры не предполагали, что детали придется выдерживать экстремальные нагрузки на советских дорогах.



Фото: Carsweek.ru

Заднюю подвеску изменили радикально: вместо пружинной с тремя тягами появилась пятиштанговая конструкция, подобная той, что применялась в спортивном FIAT 124 Spider. Это обеспечило больший комфорт и устойчивость на дороге. Тормоза на FIAT были дисковыми спереди и сзади, что считалось прогрессивным решением.



Фото: Carsweek.ru

Но для советских условий от задних дисковых тормозов отказались: на грязных дорогах они быстро изнашивались. Вместо них установили барабанные тормоза и раздельные контуры с отдельными бачками для жидкости, что упростило обслуживание и повысило надежность автомобиля.



Фото: Carsweek.ru

Кузов и салон: внешний вид и внутренние изменения



Фото: Carsweek.ru

Внешне ВАЗ-2101 практически не отличался от FIAT 124. Изменились только дверные ручки, которые сделали вытяжными, и бамперы без характерных "клыков". Даже эмблема с изображением ладьи напоминала итальянский прототип. Кузов был усилен, масса увеличена до 955 кг (у FIAT — 855 кг), что компенсировалось повышенной мощностью двигателя.



Фото: Carsweek.ru

В салоне замена лампы перегрева на стрелочный индикатор температуры охлаждающей жидкости сделала автомобиль более удобным. Сиденья получили возможность отклоняться почти до горизонтального положения, а багажник стал вместительнее благодаря новой подвеске. Замок багажника также доработали — теперь он был с торсионом, что повысило надежность.

Итоги: "копейка" как самостоятельная разработка

В результате ВАЗ-2101 унаследовал концепцию FIAT, но был серьезно модернизирован: доработаны двигатель, трансмиссия, подвеска и тормоза. Советские инженеры провели испытания дюжины зарубежных моделей и внесли более 800 изменений в конструкцию автомобиля.



Фото: Carsweek.ru

Машина стала популярной в СССР и легла в основу "шестерки" и других моделей, разошедшихся миллионными тиражами. Несмотря на критику отдельных решений, многие признавали: оригинальный FIAT не выдержал бы эксплуатации на советских дорогах. Этот пример ярко иллюстрирует, как инженерная мысль позволяет адаптировать зарубежные технологии к национальным особенностям. Сегодня "Жигули" воспринимаются как раритет, но их влияние на отечественный автопром невозможно переоценить.



Фото: Carsweek.ru

Источник, фото: oldtimer-youngtimer.hu