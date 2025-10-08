Бывший гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо выставил на аукцион свой Aston Martin Valkyrie за 273 миллиона рублей

В автомобильном мире произошло заметное событие: на аукцион выставлен один из редчайших экземпляров Aston Martin Valkyrie, принадлежавший известному австралийскому гонщику Даниэлю Риккардо. Эта уникальная машина, собранная специально для звезды Формулы-1, привлекает внимание коллекционеров и поклонников автоспорта по всему миру.

Аукцион пройдет в Бельгии, в рамках престижного мероприятия Broad Arrow Zoute Concours. Здесь на одной площадке соберутся ценители эксклюзивных автомобилей и представители элиты автоспорта, чтобы побороться за право владеть этим персонализированным гиперкаром.



Даниэль Риккардо, завершивший карьеру в профессиональных гонках, начал расставаться со своими роскошными автомобилями. Ранее в СМИ обсуждались слухи о возможном переходе спортсмена в команду Cadillac Formula 1, которая дебютирует в сезоне 2026 года. Однако состав коллектива уже определился: в основной команде выступят Серхио Перес и Валттери Боттас, а резервным пилотом назначен Колтон Херта. На фоне этих изменений коллекционные активы Риккардо становятся доступными на рынке, и Valkyrie занимает среди них особое место.



Гиперкар Aston Martin Valkyrie был создан в результате сотрудничества между Red Bull Racing и британским автопроизводителем. Над проектом трудился известный инженер Адриан Ньюи, что позволило реализовать самые передовые идеи из мира Формулы-1. Автомобиль получил монокок из углеродного волокна и атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 от Cosworth, объединенный с гибридной системой KERS. Мощность достигает 1176 лошадиных сил, а прижимная сила составляет внушительные 1800 кг — почти вдвое больше веса самой машины. Максимальная скорость Valkyrie ограничена на отметке 220 миль в час.

Особенность продаваемого автомобиля заключается в его уникальной настройке под владельца. Риккардо выбрал европейскую леворульную версию под номером 089. Для отделки кузова использован эксклюзивный оттенок "Badger Blue", посвященный прозвищу гонщика, что обошлось в 30 тысяч фунтов стерлингов. Дополнительные опции включают магниевые колесные диски с центральным замком стоимостью 40 тысяч фунтов и элементы интерьера из сатинового карбона за 10 тысяч. Внутри гиперкара — черная алькантара с особой прострочкой, серебряные переключатели и детали из карбона, что подчеркивает индивидуальный подход к комплектации машины.



Техническое состояние автомобиля практически новое: пробег составляет всего 160 километров. Машина была передана владельцу через дилерский центр Aston Martin в Монако. Новый обладатель получит не только сам автомобиль, но и действующий сервисный контракт "Intensified" стоимостью 62 тысячи фунтов, который будет актуален до 2027 года. Также недавно был проведен 24-месячный плановый сервис.

Организаторы аукциона оценивают стоимость лота в диапазоне от 2,1 до 2,45 миллиона фунтов стерлингов. Торги запланированы на 10 октября в Бельгии. Эксперты прогнозируют, что интерес к гиперкару, связанному с именем Даниэля Риккардо, будет высоким. Это уникальный шанс для коллекционеров стать частью истории мирового автоспорта.

Источник, фото: motoringresearch.com.