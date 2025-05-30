В России продают новые дизельные минивэны Peugeot от 6,95 млн.

Один из дилеров столицы выставил на продажу три дизельных минивэна Peugeot Traveller. Автомобили являются новыми и выпущены в прошлом году в комплектации Active. Единственное отличие между ними - цвет кузова, сообщает CarsWeek.ru.

Все минивэны оснащены 2-литровым 150-сильным дизельным двигателем, который работает в паре с АКПП и передним приводом. Цена на иномарки составляет 6,95 миллиона рублей. Однако, при использовании предлагаемых скидок, цена может быть снижена до 6,6 миллиона рублей.

Важно отметить, что у Peugeot Traveller есть электрическая версия, но такие автомобили не поставляются в Россию. По сути, электрический вариант практически не отличается от стандартного минивэна.

Peugeot Traveller Long I имеет ограниченные предложения. Эти модели также оснащены дизельным двигателем и доступны по цене от 7,34 миллиона за версию Business VIP.

Фото: Carsweek.ru

Комплектация Active включает в себя ксеноновые фары, противотуманные фонари, тонировку стекол, легкосплавные диски диаметром 17 дюймов, тканевую обивку салона, подогрев сидений, обогрев зеркал и форсунок стеклоомывателя, многозонный климат-контроль, парктроники, датчики дождя и света, круиз-контроль, а также множество других опций. Важно отметить наличие ЭРА-ГЛОНАСС и обширный набор подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки безопасности.

Продавец предоставляет на автомобили двухлетнюю гарантию или 130 тысяч километров пробега. Все минивэны прошли полную предпродажную подготовку и комплексную диагностику.

Фото: Carsweek.ru

Ранее наш портал сообщал о планах марки Peugeot создать отдельное подразделение для производства спорткаров.

Фото: Авто.ру