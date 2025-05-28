Новый флагманский кроссовер Omoda C7 по цене от 3,4 млн рублей начал продаваться в России

В России начались продажи нового китайского кроссовера Omoda C7. Этот автомобиль представляет собой флагманский паркетник, который отличается большими размерами по сравнению с предыдущей моделью C5, которая уже успела найти своих поклонников среди россиян. Габариты новинки: 4660×1875×1670 мм при колесной базе 2700 мм. Omoda C7 оказался на 221 мм длиннее, 42 мм шире и 85 мм выше, чем его предшественник C5.
Омода C7 оснащается всего одним 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым "роботом". Покупатели смогут выбрать автомобиль с передним или полным приводом. В стране производителя у C7 также есть гибридная версия на базе 1,5-литрового турбированного двигателя.
Omoda C7 будет доступен для российских потребителей в пяти вариантах комплектации. Начальная версия оценивается в 3,4 млн рублей. В этой комплектации автомобиль будет оснащен 18-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, камерой заднего вида, парктроником, подогревом сидений, электроприводом багажника, искусственной кожей в салоне, 15,6-дюймовым мультимедийным экраном, виртуальной приборкой и многим другим.
Установленная в автомобиле мультимедийная система имеет интересную фишку: экран можно передвигать к переднему пассажиру. Похожее решение мы видели ранее на электрическом хэтчбеке Zeekr X.
Следующий уровень комплектации предлагается по цене 3,65 миллиона рублей. Здесь добавляются навигационная система, подогрев второго ряда сидений, камеры кругового обзора, боковые шторки безопасности и передние парковочные сенсоры. Также есть две версии с полным приводом за 3,7 и 3,85 млн рублей. В данном случае разница заключается исключительно в типе привода, дополнительные опции остаются неизменными.
Самая дорогая версия кроссовера оценивается в более чем 4 миллиона рублей (4,05 млн). Этот вариант оснащен более крупными дисками диаметром 19 дюймов, панорамным люком, вентилируемыми передними креслами с электрорегулировками и рядом систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.
Ранее на нашем портале сообщалось, что модели Omoda C5 2024 года выпуска продаются в российских автосалонах со скидками до 780 тысяч рублей.
Фото: Drom