Новый флагманский кроссовер Omoda C7 по цене от 3,4 млн рублей начал продаваться в России

В России начались продажи нового китайского кроссовера Omoda C7. Этот автомобиль представляет собой флагманский паркетник, который отличается большими размерами по сравнению с предыдущей моделью C5, которая уже успела найти своих поклонников среди россиян. Габариты новинки: 4660×1875×1670 мм при колесной базе 2700 мм. Omoda C7 оказался на 221 мм длиннее, 42 мм шире и 85 мм выше, чем его предшественник C5.

Омода C7 оснащается всего одним 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра, который работает в паре с 7-ступенчатым "роботом". Покупатели смогут выбрать автомобиль с передним или полным приводом. В стране производителя у C7 также есть гибридная версия на базе 1,5-литрового турбированного двигателя.

Omoda C7 будет доступен для российских потребителей в пяти вариантах комплектации. Начальная версия оценивается в 3,4 млн рублей. В этой комплектации автомобиль будет оснащен 18-дюймовыми дисками, светодиодной оптикой, камерой заднего вида, парктроником, подогревом сидений, электроприводом багажника, искусственной кожей в салоне, 15,6-дюймовым мультимедийным экраном, виртуальной приборкой и многим другим.

Установленная в автомобиле мультимедийная система имеет интересную фишку: экран можно передвигать к переднему пассажиру. Похожее решение мы видели ранее на электрическом хэтчбеке Zeekr X.

Фото: Carsweek.ru

Следующий уровень комплектации предлагается по цене 3,65 миллиона рублей. Здесь добавляются навигационная система, подогрев второго ряда сидений, камеры кругового обзора, боковые шторки безопасности и передние парковочные сенсоры. Также есть две версии с полным приводом за 3,7 и 3,85 млн рублей. В данном случае разница заключается исключительно в типе привода, дополнительные опции остаются неизменными.

Самая дорогая версия кроссовера оценивается в более чем 4 миллиона рублей (4,05 млн). Этот вариант оснащен более крупными дисками диаметром 19 дюймов, панорамным люком, вентилируемыми передними креслами с электрорегулировками и рядом систем помощи водителю, включая адаптивный круиз-контроль.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось, что модели Omoda C5 2024 года выпуска продаются в российских автосалонах со скидками до 780 тысяч рублей.

Фото: Drom