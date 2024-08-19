Оскар Пиастре: Обгорел и набрал вес.

Во время перерыва в чемпионате гонщик Формулы 1 Оскар Пиастри признался, что первая часть сезона принесла ему не только первую победу на Гран При, но и травму - первое сломанное ребро.

Травму Пиастри получил во время британского этапа, однако это не помешало ему финишировать четвёртым на трассе Сильверстоун. Сразу после этого, на Гран При Венгрии, гонщик McLaren стал победителем, а затем занял второе место на трассе Спа. Несмотря на сложности, Оскар Пиастри продолжал демонстрировать высокие результаты.

Откровения о своей травме вызвали беспокойство у поклонников гонщика, однако в конце августа Пиастри решил их сомнения, опубликовав в социальных сетях почти двадцать фотографий, сделанных во время отпуска в Черногории в компании своей подруги Лили Цнеймер.

На снимках видно, что гонщик не только наслаждался отдыхом, но и поддерживал физическую форму, готовясь к предстоящим соревнованиям. В комментарии к фотографиям Пиастри написал: «Загорел и поправился. Снова готов пилотировать гоночные машины».

Фото: F1news.ru

Отдых в Черногории не только позволил Оскару насладиться живописными видами и местными кулинарными изысками, но и подготовиться к предстоящим соревнованиям. Гонщик готов вернуться к гонкам и продолжить борьбу за победы, начиная с уик-энда в Зандфорте.