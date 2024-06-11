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Оскар Пиастри: Я первым встретил удар

Оскар Пиастри показал отличную гонку в Канаде, финишировав на 5-й позиции. До последнего рестарта он даже поднялся на третью строчку, так как гонщики McLaren не заезжали в боксы, в отличие от своих оппонентов из Mercedes.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.06.2024, 12:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри показал отличную гонку в Канаде, финишировав на 5-й позиции. До последнего рестарта он даже поднялся на третью строчку, так как гонщики McLaren не заезжали в боксы, в отличие от своих оппонентов из Mercedes. Однако Джордж Расселл и Льюис Хэмилтон в конце Гран При, установив свежие шины, сумели обогнать австралийца при помощи DRS.

Но у самого Пиастри не было возможности использовать DRS для защиты от атак, поскольку его напарник Ландо Норрис ехал далеко спереди. В интервью после гонки молодого пилота спросили, рассматривалась ли возможность сбросить скорость Ландо, чтобы Оскар смог воспользоваться DRS и противостоять Mercedes.

«Это было бы идеальным решением для меня, но не уверен, что такое решение было бы правильным для команды», - прокомментировал Пиастри, ссылаясь на слова издания RacingNews365. «В конце гонки гонщики Mercedes были на секунду быстрее. Несмотря на это, решение помогло бы мне, хотя я сомневаюсь, что оно было бы оптимальным».

Первую попытку обогнать Пиастри Расселл предпринял на 63-м круге, но столкновение произошло в последнем повороте между их болидами. Через два круга Хэмилтон опередил австралийца на торможении в той же самой шикане. На 66-м круге Джордж также пролетел мимо, опередив и партнёра команды.

«Борьба была жаркой до тех пор, пока меня не опередили гонщики Mercedes. Я был первым, кто подвернулся под удар, и делал всё возможное, чтобы остаться в лидерах. Но, конечно же, они были намного быстрее», - добавил Пиастри. «Я немного разочарован, надеялся на подиум, но в результате мы всё же набрали немало очков. В целом, у нас могло быть и хуже, поэтому мы довольны проделанной работой».

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