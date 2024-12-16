Оскар Пиастри: Весело было побеждать в гонках!

В уходящем году молодой пилот Оскар Пиастри завоевал свои первые победы в мире Формулы 1 и с радостью отметил, что сезон оказался крайне успешным.

Оскар Пиастри поделился своими мыслями: «Я надеялся на определённые успехи, но в первую очередь рассчитывал на подиум в нескольких гонках.

Однако победа пришла быстрее, чем ожидалось. Возможно, для руководителей команды, таких как Андреа Стелла и Зак Браун, это не стало неожиданностью, но для меня лично, учитывая наш стартовый уровень, путь к вершине оказался куда более скорым, чем предполагалось».

«Сражаться в топовой группе и выигрывать гонки приносило мне огромное удовольствие! Два года назад я точно не мог предположить, что окажусь здесь», - подытожил свои впечатления Пиастри.