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Оскар Пиастри: Весело было побеждать в гонках!

В уходящем году молодой пилот Оскар Пиастри завоевал свои первые победы в мире Формулы 1 и с радостью отметил, что сезон оказался крайне успешным.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.12.2024, 11:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

В уходящем году молодой пилот Оскар Пиастри завоевал свои первые победы в мире Формулы 1 и с радостью отметил, что сезон оказался крайне успешным.

Оскар Пиастри поделился своими мыслями: «Я надеялся на определённые успехи, но в первую очередь рассчитывал на подиум в нескольких гонках.

Однако победа пришла быстрее, чем ожидалось. Возможно, для руководителей команды, таких как Андреа Стелла и Зак Браун, это не стало неожиданностью, но для меня лично, учитывая наш стартовый уровень, путь к вершине оказался куда более скорым, чем предполагалось».

«Сражаться в топовой группе и выигрывать гонки приносило мне огромное удовольствие! Два года назад я точно не мог предположить, что окажусь здесь», - подытожил свои впечатления Пиастри.

Источник

Оскар Пиастри (72)McLaren (231)

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