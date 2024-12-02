Оскар Пиастри: Перед нами увлекательное соперничество!

Вчера на автодроме в Катаре гонщик Оскар Пиастри показал отличный результат, выиграв спринт и заняв место на подиуме. После гонки он поделился своими мыслями об уик-энде.

Подиум в Катаре стал для Пиастри восьмым в этом сезоне. Однако, есть и некоторые негативные моменты, связанные с пит-стопами и стратегией команды.

Гонщик отметил, что не всегда удается угадать с тактикой на трассе, но в этом году ему везло не реже, чем повезло соперникам.

Пиастри также подчеркнул, что во время гонки его темп был приличным, но недостаток скорости в некоторых местах создавал определенные трудности. Однако на свободной дистанции он смог продемонстрировать высокую скорость.

В интервью гонщик рассказал о том, что McLaren ожидал более высоких результатов от него в этом уик-энде, учитывая изменения на трассе и в работе машины по сравнению с прошлым сезоном. Он подчеркнул, что текущая машина обладает более сбалансированными характеристиками.

Однако Пиастри признал, что изменения в уровне сцепления с трассой лишили команду некоторых преимуществ, которые были у них в прошлом году. Он отметил, что борьба на трассе оказалась намного ожесточеннее, чем он предполагал.

На вопрос о Гран При Абу-Даби, где ожидается сражение с Ferrari, Пиастри отметил, что надеется на успех. Он отметил, что трасса в Абу-Даби скорее подойдет Ferrari, но McLaren не собирается сдаваться. Сильнейшие команды текущего сезона находятся в очень близкой конкуренции, что делает гонку еще более захватывающей.

Гонщика также спросили о ситуации с автомобилем безопасности, который был вызван с задержкой после того, как на трассе осталось зеркало. Пиастри выразил мнение, что было бы лучше активировать виртуальный режим безопасности или вывести на трассу Safety Car немедленно.

Он признал, что сам не видел, где оказалось зеркало, пока не увидел запись на большом экране. Пиастри отметил, что в данной ситуации важно было предотвратить возможные проколы шин, иначе самые первые повороты могли стать опасными. Эффективное и оперативное реагирование команды в подобных ситуациях играет ключевую роль в обеспечении безопасности на трассе.