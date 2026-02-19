Главная Новости McLaren Оскар Пиастри: «Сегодня мы сосредоточились на подготовке к гонке»
Оскар Пиастри: «Сегодня мы сосредоточились на подготовке к гонке»

Пилоты McLaren Оскар Пиастри и Ландо Норрис проехали 158 кругов на тестах Формулы 1, оценили работу машины и готовятся к старту сезона.
Иннокентий Петров
19.02.2026, 21:02·2 мин
Фото: F1news.ru

Команда McLaren провела пятый день предсезонных тестов в отличном темпе, став лидером по числу пройденных кругов среди всех участников — суммарно гонщики проехали 158 кругов.

Оскар Пиастри, показавший второй результат дня, отметил успешную работу коллектива: «Ещё один продуктивный день. С каждым днём тестов мы всё больше узнаем о машине. Сегодня мы сосредоточились на подготовке к гонке, чтобы понять, как добиться максимальной эффективности – и довольны результатом.

Ещё многое предстоит сделать, как и всем командам, но в целом день прошел гладко. С нетерпением жду возможности завтра вернуться за руль и завершить тесты».

Ландо Норрис, занявший пятое место, высоко оценил прогресс команды в разгар тестовой сессии: «Сегодня мы сделали ещё несколько важных шагов. Мы всё лучше понимаем работу шин и баланс машины, её сильные и слабые стороны.

С точки зрения шин, было полезно использовать одни и те же комплекты на длинных и коротких сериях, сравнив их поведение в разных условиях.

Кроме того, было полезно опробовать процедуру старта в конце утренней сессии. Завтра я проведу ещё одну сессию, а потом мы отправимся на гонки, но я уже чувствую себя уверенно».

Источник

