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Оскар Пиастри: Не мог бы проехать быстрее

Оскар Пиастри оценил свой выступление на квалификации в Формуле-1 и прокомментировал борьбу с Максом Ферстаппеном. Гонка обещает быть напряженной из-за особенностей шин.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.04.2025, 21:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой гонщик Оскар Пиастри завершил квалификацию на втором месте, проиграв лишь Максу Ферстаппену всего сотую секунды. Пиастри отметил, что не смог показать более быстрый круг и остался доволен своей работой.

Оскар Пиастри (2-й): «Честно говоря, я своим кругом вполне доволен. Я использовал все резервы скорости и доволен проделанной работой. Проехать быстрее было бы сложно.

В первой части квалификации мне пришлось догонять, но последний круг показался мне более или менее лучшим из того, что я мог сделать.

Макс проделал хорошую работу. Это ещё одна скоростная трасса, которая им подходит, но и он не подкачал. Завтра продолжим борьбу. У нас хороший темп. Гонка будет сложной, а шины немного мягче, чем в прошлом году, так что посмотрим, сыграет ли это нам на руку».

Источник

Оскар Пиастри (80)McLaren (252)

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