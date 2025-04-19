Оскар Пиастри: Не мог бы проехать быстрее

Молодой гонщик Оскар Пиастри завершил квалификацию на втором месте, проиграв лишь Максу Ферстаппену всего сотую секунды. Пиастри отметил, что не смог показать более быстрый круг и остался доволен своей работой.

Оскар Пиастри (2-й): «Честно говоря, я своим кругом вполне доволен. Я использовал все резервы скорости и доволен проделанной работой. Проехать быстрее было бы сложно.

В первой части квалификации мне пришлось догонять, но последний круг показался мне более или менее лучшим из того, что я мог сделать.

Макс проделал хорошую работу. Это ещё одна скоростная трасса, которая им подходит, но и он не подкачал. Завтра продолжим борьбу. У нас хороший темп. Гонка будет сложной, а шины немного мягче, чем в прошлом году, так что посмотрим, сыграет ли это нам на руку».