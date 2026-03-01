Оскар Пиастри показал дизайн шлема для гонки на родине

Ежегодно Оскар Пиастри создает особую версию раскраски своего шлема специально для Гран При Австралии. По завершении гоночного уик-энда уникальный шлем выставляется на благотворительный аукцион.

В этом году пилот представил новую версию дизайна, которая отличается более классическим стилем. В отличие от предыдущих лет, когда на шлеме можно было увидеть изображения кенгуру и эвкалиптов, на этот раз дизайн выполнен в традиционной цветовой гамме с преобладанием зелёного. Этот цвет выбран не случайно — он символизирует Австралию, известную как «зелёный континент».