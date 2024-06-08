Оскар Пиастри был наказан предупреждением

Гонщик McLaren Оскар Пиастри получил предупреждение за нарушение инструкций во второй тренировке Гран При Канады. После вылета в финальной шикане он вернулся на трассу без выполнения необходимых действий, не объехав столбик и не проехав по оранжевому поребрику.

Предупреждение, выданное Пиастри, не относится к гоночным нарушениям, но является дисциплинарным штрафом. Его напарника по команде McLaren, Ландо Норриса, также подозревали в неправильном возврате на трассу после вылета в последней шикане.

Однако, Норрис задел оранжевый поребрик, в отличие от Пиастри, поэтому стюарды не нашли оснований для вмешательства в действия гонщика.