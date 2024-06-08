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Оскар Пиастри был наказан предупреждением

Гонщик McLaren Оскар Пиастри получил предупреждение за нарушение инструкций во второй тренировке Гран При Канады.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.06.2024, 03:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщик McLaren Оскар Пиастри получил предупреждение за нарушение инструкций во второй тренировке Гран При Канады. После вылета в финальной шикане он вернулся на трассу без выполнения необходимых действий, не объехав столбик и не проехав по оранжевому поребрику.

Предупреждение, выданное Пиастри, не относится к гоночным нарушениям, но является дисциплинарным штрафом. Его напарника по команде McLaren, Ландо Норриса, также подозревали в неправильном возврате на трассу после вылета в последней шикане.

Однако, Норрис задел оранжевый поребрик, в отличие от Пиастри, поэтому стюарды не нашли оснований для вмешательства в действия гонщика.

Источник

Ландо Норрис (31)McLaren (80)FIA (68)Оскар Пиастри (23)

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