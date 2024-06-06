Оскар Пиастр: Мы, кажется, достигаем нового уровня.

Молодой австралийский гонщик, Оскар Пиастри, продемонстрировал отличные результаты на всех этапах сезона, финишировав четыре раза в первой пятерке и заняв 2-е место в Монако в 2024 году. Пиастри отмечает, что сумел добиться прогресса во всех ключевых аспектах выступлений в команде McLaren.

В интервью гонщик отметил: "На первых трех гонках наша команда проявила высокую уверенность, включая меня. Гонка в Монако стала для меня первой возможностью показать топовый результат. Машина работает отлично, но я также почувствовал значительное улучшение в своей производительности. Стабильность на последних этапах приносит удовлетворение".

Однако Пиастри подчеркнул, что успех заключается не только в вере в машину. "Уже на старте сезона были положительные моменты, которые вдохновляли. Были и сложные гонки, но в целом я сделал большой шаг по сравнению с прошлым годом. Осталась проблема со стабильностью, но над этим активно работаем", - поделился гонщик.

Пиастри отметил, что не было принятых специальных мер или изменений в команде, направленных на его улучшение. "Машина производит хорошее впечатление, а новые технические новшества помогают подняться на новый уровень", - отметил Пиастри.

Гонщик выразил надежду на успешное выступление на предстоящем этапе в Канаде. "Я надеюсь подняться выше 11-ой позиции, которую занимал год назад в Монреале. У нас хорошее настроение, и мы готовы бороться за лидирующие позиции. Не могу сказать, что мы фавориты, но теперь точно можем добиваться выдающихся результатов", - подчеркнул он.

Пиастри также отметил, что в настоящее время сложно определить явного фаворита. "В прошлом году победу мы не могли предположить, а сейчас мы можем стремиться к вершинам. Это приятное ощущение, когда знаешь, что можешь бороться за верхние строчки. Это намного лучше, чем просто надеяться на очки", - заключил гонщик Оскар Пиастри.