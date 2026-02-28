Оскар Пиастри: "Стиль пилотирования практически не изменится"

Оскар Пиастри поделился своим мнением о том, как новые автомобили повлияют на процесс пилотирования и поведение на трассе.

По его словам, вождение по-прежнему во многом зависит от особенностей конкретной трассы и отдельных поворотов. Пиастри отметил, что на одних автодромах процесс зарядки батареи проходит легче, на других — сложнее, однако такая ситуация наблюдалась и в прошлом сезоне.

«Да, сейчас гибридная система стала в три раза мощнее, ее влияние действительно выросло, однако принципы управления автомобилем практически не изменились», — подчеркнул гонщик.

Он добавил, что теперь требуется активнее работать над зарядкой батареи и иногда использовать движение накатом, но сложных манипуляций вроде перегазовки не требуется. По словам Пиастри, многие параметры заранее настраиваются с помощью программного обеспечения и регулировок силовой установки, поэтому на трассе новые автомобили не будут казаться слишком необычными в управлении.

Пиастри резюмировал, что хотя новые машины отличаются от предыдущих, эти отличия незначительны: «Это по-прежнему гоночные автомобили, и ничего принципиально нового в них нет».