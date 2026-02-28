Главная Новости Оскар Пиастри Оскар Пиастри: "Стиль пилотирования практически не изменится"
Новости

Оскар Пиастри: "Стиль пилотирования практически не изменится"

Оскар Пиастри оценил новые гибридные машины Формулы 1: управление изменилось незначительно, заряд батареи зависит от трассы, кардинальных новшеств нет.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
28.02.2026, 11:21·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Оскар Пиастри поделился своим мнением о том, как новые автомобили повлияют на процесс пилотирования и поведение на трассе.

По его словам, вождение по-прежнему во многом зависит от особенностей конкретной трассы и отдельных поворотов. Пиастри отметил, что на одних автодромах процесс зарядки батареи проходит легче, на других — сложнее, однако такая ситуация наблюдалась и в прошлом сезоне.

«Да, сейчас гибридная система стала в три раза мощнее, ее влияние действительно выросло, однако принципы управления автомобилем практически не изменились», — подчеркнул гонщик.

Он добавил, что теперь требуется активнее работать над зарядкой батареи и иногда использовать движение накатом, но сложных манипуляций вроде перегазовки не требуется. По словам Пиастри, многие параметры заранее настраиваются с помощью программного обеспечения и регулировок силовой установки, поэтому на трассе новые автомобили не будут казаться слишком необычными в управлении.

Пиастри резюмировал, что хотя новые машины отличаются от предыдущих, эти отличия незначительны: «Это по-прежнему гоночные автомобили, и ничего принципиально нового в них нет».

Источник

Оскар Пиастри (225)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация