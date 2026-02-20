Главная Новости McLaren Оскар Пиастри: «Оптимизма понемногу прибавляется»
Новости

Оскар Пиастри: «Оптимизма понемногу прибавляется»

Оскар Пиастри оценил перспективы McLaren на Гран-при Австралии 2024, отметив прогресс команды после тестов Формулы 1 и важность подготовки.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
20.02.2026, 16:31·2 мин
Фото: F1news.ru

В преддверии гоночного сезона в Мельбурне журналисты вновь попытались узнать у представителей команд Формулы 1, насколько конкурентоспособными они считают свои болиды по итогам завершившихся тестов. Как правило, гонщики отвечают уклончиво, не раскрывая деталей. На этот раз вопрос Оскару Пиастри на пресс-конференции был сформулирован иначе: сможет ли McLaren бороться за позиции в первых рядах стартовой решётки во время гоночного уик-энда?

Австралийский пилот отметил, что в команде постепенно растёт оптимизм. По его словам, тестовые заезды прошли достаточно гладко: McLaren удалось преодолеть большое количество кругов, что позволило собрать обширные данные. Пиастри подчеркнул, что некоторые моменты порадовали команду, однако были и те, которые вызвали разочарование.

Он связал это с серьёзными изменениями, которые произошли в Формуле 1. По мнению гонщика, изменение регламента всегда приводит к возникновению новых сложностей, с которыми приходится сталкиваться. Тем не менее, Пиастри выразил уверенность в том, что команда чётко понимает, в каком направлении развивать машину.

Пилот подчеркнул важность сбора максимального объёма информации до первого этапа чемпионата и оценил темпы прогресса McLaren как достаточно высокие. Несмотря на это, Пиастри отметил, что не стал бы утверждать о лидирующих позициях команды, однако выразил осторожный оптимизм относительно ситуации на данный момент.

Оскар Пиастри (220)McLaren (595)Зимние тесты 2026 (151)

