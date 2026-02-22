Оскар Пиастри рассказал о причинах изменений в своей команде

Марк Уэббер на протяжении последних лет играл ключевую роль в развитии карьеры Оскара Пиастри. Именно благодаря поддержке бывшего гонщика Формулы-1 молодой австралиец смог совершить переход из Alpine в McLaren, что в своё время вызвало широкий резонанс в мире автоспорта.

Во время гоночных уик-эндов Уэббер неоднократно появлялся рядом с Пиастри, оказывая ему поддержку и консультируя по важным вопросам. Однако уже в 2026 году в окружении пилота McLaren произойдут изменения: как стало известно ранее, структура команды Пиастри будет пересмотрена.

Несмотря на перестановки, Марк Уэббер сохранит статус менеджера Оскара Пиастри. При этом его участие в гоночных этапах станет менее частым, поскольку он планирует сосредоточиться на коммерческих аспектах работы с гонщиком.

Комментируя ситуацию, Оскар Пиастри подчеркнул, что изменения не связаны с какими-либо особенными причинами. «Никаких особых причин для этого нет, мы просто приняли решение всё организовать несколько иначе», — отметил пилот McLaren. По его словам, Уэббер по-прежнему активно участвует в делах команды, а в последние недели общение между ними было достаточно плотным. Пиастри добавил, что теперь Уэббер будет реже присутствовать на этапах, но подчеркнул, что речь не идёт о каких-то конкретных причинах для таких изменений.