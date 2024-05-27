Уверенность в своих силах – ключ к успеху, говорит Оскар Пиастри

Вчера на гоночной трассе в Монако гонщик Оскар Пиастри поднялся на вторую ступеньку подиума и уверен, что теперь команда McLaren сможет бороться с лидерами каждый уик-энд.

После гонки ему был задан вопрос о его ощущениях. Пиастри ответил, что он очень счастлив, особенно радует, что третий подиум он заработал именно в Монако, месте, на котором мечтает оказаться каждый гонщик.

Он также рассказал о моменте, когда он пытался опередить другого гонщика, Шарля Леклерка, на 10-15 круге. По его словам, машины двигались довольно медленно, даже медленнее, чем в гонках Формулы 2.

Пиастри признался, что попытался подобраться к Леклерку, но соперник быстро отреагировал, и шансов на опережение не было.

На вопрос о состоянии его машины после столкновения на старте с Карлосом Сайнсом, гонщик ответил, что все было в порядке, и хотя возможно повреждение днища повлияло на его гонку, в целом он доволен результатом.

Пиастри также поделился мнением о конкурентоспособности команды McLaren, отметив, что теперь они могут регулярно бороться за высокие места. Он выразил уверенность в том, что команда способна проявлять себя хорошо на любой трассе, даже на тех, где раньше у них были проблемы.

Он заключил, что команда McLaren стала быстрой даже на медленных поворотах, что ранее было не характерно для них, и теперь они могут с уверенностью выходить на гонки, зная, что у них есть шанс бороться с лидерами. По мнению Пиастри, команда готова к борьбе на любой трассе и к любому вызову.