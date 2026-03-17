Оскар Пиастри: «Мы третьи по темпу»

В двух последних Гран При Оскар Пиастри не принимал участия в стартовых заездах, однако австралиец смог заработать очки в субботнем спринте, который проходил в Шанхае. Гонщик McLaren прокомментировал текущую ситуацию в команде и выразил сдержанный оптимизм относительно дальнейших перспектив.

Пиастри отметил, что в данный момент McLaren уступает Mercedes по скорости. «Очевидно, что мы уступаем Mercedes в скорости. Надеюсь, в Сузуке мы сможем немного сократить отставание, но я буду удивлён, если мы сможем полностью его отыграть. Уик-энд в Китае довольно точно показал расстановку сил – мы на третьем месте по скорости, где-то между двумя сильнейшими командами и остальными», — заявил гонщик.

По словам Пиастри, команда смогла добиться определённого прогресса по ходу уик-энда, что вселяет надежду на будущее. Особое внимание было уделено оптимизации настроек силовой установки, что позволило немного сократить отставание. Тем не менее, Пиастри подчеркнул, что разрыв по-прежнему остаётся значительным. «Разобравшись с одними проблемами, мы поняли, что предстоит ещё многое сделать в других областях», — добавил он.