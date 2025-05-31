Оскар Пиастри доминирует на третьей тренировке.

В Барселоне сегодня царит солнечная и жаркая погода. Температура воздуха держится в районе +29…30°C, а температура асфальта достигает +44°C - идеальные условия для заездов на трассе.
Первый день Гран При Испании был наполнен техническими сложностями и недовольством гонщиков. Сегодняшняя субботняя тренировка стала своеобразным мостом между разочарованием прошлого дня и ожиданиями от квалификационной сессии, которая и определит стартовый квадрат на гонку.
Трибуны уже с самого утра были заполнены любителями автоспорта. Под ясным небом зрители искали убежище от ослепительного солнца, прикрываясь зонтом, шляпами и программками. Даже дамы не забывали о важности веера в такую жару.
Команды активно трудились на Medium и Soft шинах. Единственно Aston Martin начали сессию на Hard, но вскоре перешли на более мягкие составы для повышения скорости на треке.
Второй день Гран При прошел гладко и без серьезных происшествий. Трасса покрылась фиолетовой отработанной резиной, что уменьшило скольжение и делало гонку безопаснее для всех. Некоторые гонщики, такие как Лоусон и Ферстаппен, немного испытали гравийные ловушки, однако это не стало серьезным препятствием.
Наилучшее время в третьей сессии показал гонщик McLaren - Оскар Пиастри с результатом 1:12.387. Он лидирует в рейтинге, показав отличную форму и скорость на испанской трассе. Пилоты других команд также продемонстрировали высокий уровень подготовки к квалификации и гонке.
Таблица результатов третьей части свободных заездов:
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. О.Пиастри
|McLaren
|1:12.387
|-
|14
|2. Л.Норрис
|McLaren
|1:12.913
|+0.526
|18
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:13.130
|+0.743
|17
|4. Д.Расселл
|Mercedes
|1:13.139
|+0.752
|18
|5. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:13.375
|+0.988
|14
|6. А.Хаджар
|Racing Bulls
|1:13.382
|+0.995
|17
|7. К.Антонелли
|Mercedes
|1:13.405
|+1.018
|12
|8. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:13.414
|+1.027
|17
|9. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:13.527
|+1.140
|17
|10. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:13.637
|+1.250
|18
|11. Г.Бортолето
|Sauber
|1:13.722
|+1.335
|19
|12. Н.Хюлкенберг
|Sauber
|1:13.733
|+1.346
|18
|13. К.Сайнс
|Williams
|1:13.758
|+1.371
|16
|14. Ю.Цунода
|Red Bull
|1:13.892
|+1.505
|13
|15. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:13.904
|+1.517
|20
|16. П.Гасли
|Alpine
|1:13.954
|+1.567
|20
|17. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:14.085
|+1.698
|23
|18. Э.Окон
|Haas
|1:14.138
|+1.751
|14
|19. А.Элбон
|Williams
|1:14.289
|+1.902
|5
|20. О.Берман
|Haas
|1:14.460
|+2.073
|12