Оскар Пиастри доминирует на третьей тренировке.

В Барселоне сегодня царит солнечная и жаркая погода. Температура воздуха держится в районе +29…30°C, а температура асфальта достигает +44°C - идеальные условия для заездов на трассе.

Первый день Гран При Испании был наполнен техническими сложностями и недовольством гонщиков. Сегодняшняя субботняя тренировка стала своеобразным мостом между разочарованием прошлого дня и ожиданиями от квалификационной сессии, которая и определит стартовый квадрат на гонку.

Трибуны уже с самого утра были заполнены любителями автоспорта. Под ясным небом зрители искали убежище от ослепительного солнца, прикрываясь зонтом, шляпами и программками. Даже дамы не забывали о важности веера в такую жару.

Команды активно трудились на Medium и Soft шинах. Единственно Aston Martin начали сессию на Hard, но вскоре перешли на более мягкие составы для повышения скорости на треке.

Второй день Гран При прошел гладко и без серьезных происшествий. Трасса покрылась фиолетовой отработанной резиной, что уменьшило скольжение и делало гонку безопаснее для всех. Некоторые гонщики, такие как Лоусон и Ферстаппен, немного испытали гравийные ловушки, однако это не стало серьезным препятствием.

Наилучшее время в третьей сессии показал гонщик McLaren - Оскар Пиастри с результатом 1:12.387. Он лидирует в рейтинге, показав отличную форму и скорость на испанской трассе. Пилоты других команд также продемонстрировали высокий уровень подготовки к квалификации и гонке.

Таблица результатов третьей части свободных заездов: