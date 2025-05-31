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Оскар Пиастри доминирует на третьей тренировке.

Формула 1: Результаты третьей части свободных заездов Гран При Испании на трассе +44С. Оскар Пиастри установил лучшее время 1:12.387.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.05.2025, 14:53·3 мин
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Фото: F1news.ru

В Барселоне сегодня царит солнечная и жаркая погода. Температура воздуха держится в районе +29…30°C, а температура асфальта достигает +44°C - идеальные условия для заездов на трассе.

Первый день Гран При Испании был наполнен техническими сложностями и недовольством гонщиков. Сегодняшняя субботняя тренировка стала своеобразным мостом между разочарованием прошлого дня и ожиданиями от квалификационной сессии, которая и определит стартовый квадрат на гонку.

Трибуны уже с самого утра были заполнены любителями автоспорта. Под ясным небом зрители искали убежище от ослепительного солнца, прикрываясь зонтом, шляпами и программками. Даже дамы не забывали о важности веера в такую жару.

Команды активно трудились на Medium и Soft шинах. Единственно Aston Martin начали сессию на Hard, но вскоре перешли на более мягкие составы для повышения скорости на треке.

Второй день Гран При прошел гладко и без серьезных происшествий. Трасса покрылась фиолетовой отработанной резиной, что уменьшило скольжение и делало гонку безопаснее для всех. Некоторые гонщики, такие как Лоусон и Ферстаппен, немного испытали гравийные ловушки, однако это не стало серьезным препятствием.

Наилучшее время в третьей сессии показал гонщик McLaren - Оскар Пиастри с результатом 1:12.387. Он лидирует в рейтинге, показав отличную форму и скорость на испанской трассе. Пилоты других команд также продемонстрировали высокий уровень подготовки к квалификации и гонке.

Таблица результатов третьей части свободных заездов:

ПилотКомандаВремяРазницаКруги
1. О.ПиастриMcLaren1:12.387-14
2. Л.НоррисMcLaren1:12.913+0.52618
3. Ш.ЛеклерFerrari1:13.130+0.74317
4. Д.РасселлMercedes1:13.139+0.75218
5. М.ФерстаппенRed Bull1:13.375+0.98814
6. А.ХаджарRacing Bulls1:13.382+0.99517
7. К.АнтонеллиMercedes1:13.405+1.01812
8. Ф.АлонсоAston Martin1:13.414+1.02717
9. Л.ХэмилтонFerrari1:13.527+1.14017
10. Л.ЛоусонRacing Bulls1:13.637+1.25018
11. Г.БортолетоSauber1:13.722+1.33519
12. Н.ХюлкенбергSauber1:13.733+1.34618
13. К.СайнсWilliams1:13.758+1.37116
14. Ю.ЦунодаRed Bull1:13.892+1.50513
15. Л.СтроллAston Martin1:13.904+1.51720
16. П.ГаслиAlpine1:13.954+1.56720
17. Ф.КолапинтоAlpine1:14.085+1.69823
18. Э.ОконHaas1:14.138+1.75114
19. А.ЭлбонWilliams1:14.289+1.9025
20. О.БерманHaas1:14.460+2.07312

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