Оскар Пиастри: «Это максимум, на который я мог рассчитывать»

Оскар Пиастри показал лучший результат в квалификации Гран-при Сингапура среди пилотов McLaren, стартует третьим, Ландо Норрис — пятым.
04.10.2025, 18:42·2 мин
Фото: F1news.ru

В квалификации на трассе в Сингапуре пилот McLaren Оскар Пиастри сумел показать лучший результат среди двух гонщиков команды, заняв третью позицию. Его итоговое время оказалось на 0,366 секунды хуже времени поула.

Ландо Норрис, партнер Пиастри по команде, стартует с пятой линии. В своих комментариях Оскар Пиастри признал, что рассчитывал на более высокое место, однако считает, что машина не позволяла показать круг быстрее почти на четыре десятых и бороться за поул. В общем, по словам гонщика, исход квалификации можно назвать удовлетворительным, особенно учитывая, что уик-энд позволил постепенно наращивать темп и избежать лишних сложностей.

Ландо Норрис отметил, что справился с трудностями, возникшими накануне, однако признал, что сегодняшнее выступление также нельзя назвать идеальным. Пилот указал, что соперники, в частности Mercedes и Red Bull, были очень быстро на протяжении последних этапов, и результат квалификации не принес сюрпризов.

По словам Норриса, у McLaren традиционно возникают трудности на сингапурской трассе из-за особенностей работы передних шин. Эта проблема возникла уже в начале уик-энда и продолжает сказываться на скорости болида. Ландо подчеркнул, что перед неподатливостью передней части машины приходится идти на компромиссы в настройках, а также признал, что квалификация на этой трассе имеет особое значение, что затрудняет дальнейшую борьбу в гонке.

Тем не менее, оба пилота команды рассчитывают на возможность улучшить свои позиции в завтрашней гонке, несмотря на то, что сделать это будет крайне непросто.

Ландо Норрис (153)Оскар Пиастри (123)McLaren (357)

