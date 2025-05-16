Оскар Пиастри показывает лучшее время во время второй тренировки.

Во второй части свободных заездов на трассе царила идеальная погода: солнечно, сухо, воздух прогрелся до +20°C, а покрытие трассы достигло +35°C. Участники работали над настройками и резиной, возвращаясь к использованию различных компаундов шин. Джино Бортолето из Sauber смог восстановить машину после повреждений в первой сессии и принял участие в тренировке.

Поверхность трассы стала более пригодной для заездов благодаря отработанной резине, что снизило количество ошибок у гонщиков. Однако трафик на трассе мешал участникам. Фернандо Алонсо случайно столкнулся с медленной машиной Карлоса Колапинто, и стюарды в итоге решили не наказывать испанского пилота. В самом конце сессии машина Айзека Хаджара задумала в гравийной ловушке, приводя к прерыванию сессии, пока ее не эвакуировали.

В заключительные минуты гонщикам удалось вернуться на трассу, но времени хватило только на отработку стартовой процедуры. Лучшее время снова установил Оскар Пиастри, проехав круг за 1:15.293.

Первая часть свободных заездов также прошла под отличной погодой, и встретила участников свежим утром после дождя. На трассе вновь было сухо, и сцепление быстро улучшалось. На этот раз примечательной стал смена состава и руководства в команде Alpine, а также многочисленные новинки от каждой из команд.

Во время тренировок гонщики столкнулись с различными сложностями на трассе, от потерь времени из-за медленных соперников до проблем с оборудованием. Сессию пришлось прервать из-за инцидентов на трассе, включая вылет Габриэля Бортолето, который разбил машину и вызвал финиш сессии под красными флагами.

Самым быстрым на трассе в первой части оказался снова Оскар Пиастри, установивший время 1:16.545. Топ-10 гонщиков разделили всего пять десятых секунды времени на круг.