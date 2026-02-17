На портале «Госуслуги» откроется возможность покупки ОСАГО для такси и мотоциклов

В России рассматривается возможность запуска продаж полисов ОСАГО для водителей такси и владельцев мотоциклов через портал «Госуслуги». Согласно информации, опубликованной изданием «Известия» и основанной на тексте готовящегося законопроекта, приобрести страховку можно будет сроком на один год, выбрав любую страховую компанию.

Особенностью предлагаемой схемы станет минимальное участие страховых компаний в процессе оформления. Оценка рисков и индивидуальный расчет стоимости полиса исключаются из процедуры. Все проверки и заключение договора будут осуществляться Национальной страховой информационной системой (НСИС), которая аккумулирует сведения обо всех выданных полисах ОСАГО и входит в структуру Банка России.

Центральный банк уточняет, что условия страхования по новым полисам станут едиными для всех клиентов. Оформление будет производиться на один год по максимальной ставке базового тарифного коридора. Для получения скидки, как указывается в пояснительной записке, потребуется воспользоваться традиционным способом оформления через автостраховщиков. Кроме того, при покупке ОСАГО на «Госуслугах» клиенту не предоставляется возможность самостоятельно выбрать станцию техобслуживания для проведения ремонтных работ.

Главная цель инициативы — упростить доступ к обязательному страхованию гражданской ответственности для таксистов и мотоциклистов. В Центральном банке считают, что внедрение подобного механизма на портале «Госуслуги» обеспечит стабильное заключение договоров ОСАГО для отдельных категорий водителей.

В Министерстве цифрового развития пояснили, что запуск данной функции на «Госуслугах» возможен лишь после внесения соответствующих изменений в нормативные документы. Этот вопрос потребует обсуждения с профильными ведомствами и представителями профессионального сообщества.

Однако Российский союз автостраховщиков (РСА) выступил против предложенной инициативы. Организация направила письмо председателю комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, в котором указала, что заключение договоров через портал будет происходить без участия автостраховщиков. Их функции перейдут к НСИС, не обладающей лицензией на продажу ОСАГО. В РСА подчеркивают, что действующее законодательство предполагает заключение договора только после согласования условий обеими сторонами, чего новая схема не предусматривает, поскольку страховщики не смогут ни оценить риски, ни установить индивидуальную цену в рамках тарифного коридора Центробанка.

Авторы обращения также отмечают, что законопроект противоречит действующим российским законам, нарушает конкурентные принципы и свободу ведения бизнеса. По их мнению, это может привести к монополизации и усилению роли государства на рынке ОСАГО.

В Центральном банке, в свою очередь, заявляют, что инициатива не окажет негативного влияния на бизнес и не создаст угроз финансовой устойчивости рынка. Представители регулятора добавляют, что страховщики смогут передавать заключенные через портал договоры в перестраховочный пул, что позволит распределить возможные убытки между всеми участниками рынка пропорционально их доле.