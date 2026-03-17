Орихара: В первую очередь следует устранить проблемы с вибрацией

Honda Racing подвела итоги этапа Формулы 1 в Китае: двойной сход, проблемы с надёжностью и вибрацией готовятся устранить к Гран-при Японии.
Демид Поршнев
17.03.2026, 10:31·2 мин
Фото: F1news.ru

Руководитель гоночной команды Honda Racing Шинтаро Орихара подвёл итоги прошедшего гоночного уик-энда в Китае, отметив, что результат оказался неудовлетворительным.

По словам Орихары, несмотря на увеличение пройденной дистанции по сравнению с этапом в Мельбурне и заметный прогресс в вопросах надёжности, команде вновь не удалось завершить гонку: оба автомобиля сошли с дистанции. Он отметил, что, хотя уровень вибрации удалось снизить, эта проблема по-прежнему серьёзно сказывается на работе пилотов.

Орихара подчеркнул, что устранение данной технической неполадки является приоритетной задачей перед следующим этапом чемпионата, который пройдёт в Японии. Сейчас команда совместно с инженерами Honda в Сакуре и коллективом Aston Martin анализирует причины досрочного схода Лэнса Стролла на девятом круге.

Также руководитель Honda Racing напомнил, что технический регламент 2026 года достаточно сложен — это подтверждает большое количество машин, которые не смогли стартовать или завершить гонку. Тем не менее, по словам Орихары, сложность правил не может служить оправданием недостаточной надёжности и производительности. Команда продолжит интенсивную работу для устранения всех проблем и достижения прогресса, сосредоточив усилия на решении вопроса с вибрациями.

