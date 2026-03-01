Главная Новости Ferrari Ведущий инженер ушёл из Ferrari
Греческий инженер Яннис Велудис покинул Ferrari после 15 лет работы из-за реструктуризации технического отдела и возглавлял группу аэродинамики.
01.03.2026
Греческий инженер Яннис Велудис завершил свою 15-летнюю карьеру в команде Ferrari, покинув Маранелло на фоне реструктуризации технического отдела.

Велудис пришел в Ferrari в 2011 году после приглашения от Пэта Фрая. Благодаря инженерному образованию, специализации в аэродинамике и опыту работы в автоспорте, он начал трудовую деятельность в качестве инженера-аэродинамика. В последние годы специалист возглавлял группу, занимавшуюся разработкой передней части болида.

В социальных сетях Яннис Велудис подвел итоги своей работы в итальянской команде: «Вот и всё. После 15 лет работы в самой легендарной команде пришло время двигаться дальше и принять новый вызов! Огромное спасибо выдающейся команде, с которой мне посчастливилось работать все эти годы. Вместе мы продолжали строить, развиваться, воплощать идеи в жизнь, выигрывать гонки и даже пару раз были близки к победе в чемпионате! Теперь меня ждут новые вызовы и захватывающие времена! Вперед!»

