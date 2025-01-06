Рейтинг автомобильных марок, на которые можно полагаться в 2024 году

Аналитики портала HotCars регулярно публикуют интересные рейтинги, касающиеся автомобильной тематики. На этот раз в центре внимания оказались самые надежные машины, данные о которых были собраны за 25 лет – с 2000 по 2025 год.

Оценка надежности учитывала множество параметров, начиная от незначительных недочетов и неисправностей и заканчивая серьезными проблемами. По итогам исследования лидирующее место заняла компания Subaru, набравшая 68 баллов. Автомобили этого производителя известны своей долговечностью и высоким качеством сборки.

На второй строчке рейтинга оказалась компания Lexus, с результатом в 65 баллов. Особое внимание заслуживает надежность гибридных моделей Lexus. Бронзовую награду получила Toyota, заработавшая 62 балла. В своем классе этот бренд считается одним из лучших. Топ-5 замыкают японские компании Honda и Acura. На шестом месте расположилась Mazda. Автомобили премиум-класса Audi и BMW заняли 7-е и 8-е позиции соответственно. Завершают лидеров рейтинга Kia и Hyundai.

Интересно, что первые шесть мест достались японским компаниям, что подтверждает высокую надежность автомобилей этого бренда на протяжении многих лет.

Фото: Carsweek.ru

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