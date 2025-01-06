Рейтинг автомобильных марок, на которые можно полагаться в 2024 году

Аналитики портала HotCars регулярно публикуют интересные рейтинги, касающиеся автомобильной тематики. На этот раз в центре внимания оказались самые надежные машины, данные о которых были собраны за 25 лет – с 2000 по 2025 год.
Оценка надежности учитывала множество параметров, начиная от незначительных недочетов и неисправностей и заканчивая серьезными проблемами. По итогам исследования лидирующее место заняла компания Subaru, набравшая 68 баллов. Автомобили этого производителя известны своей долговечностью и высоким качеством сборки.
На второй строчке рейтинга оказалась компания Lexus, с результатом в 65 баллов. Особое внимание заслуживает надежность гибридных моделей Lexus. Бронзовую награду получила Toyota, заработавшая 62 балла. В своем классе этот бренд считается одним из лучших. Топ-5 замыкают японские компании Honda и Acura. На шестом месте расположилась Mazda. Автомобили премиум-класса Audi и BMW заняли 7-е и 8-е позиции соответственно. Завершают лидеров рейтинга Kia и Hyundai.
Интересно, что первые шесть мест достались японским компаниям, что подтверждает высокую надежность автомобилей этого бренда на протяжении многих лет.
Ранее на портале были представлены самые захватывающие новинки автомобильной индустрии, которые появятся на российском рынке в текущем 2025 году.