Индекс доступности автомобилей в России: что показывает последнее исследование

Обновлен индекс доступности автомобилей на вторичном рынке по актуальным ценам на Hyundai Solaris и LADA Vesta. При расчетах учитывается медианный доход, указанный в объявлениях о вакансиях.

Начало лета показало, что бывшую в употреблении LADA Vesta можно было купить за 16,8 медианных доходов. К ноябрю этот индекс уменьшился на 12,9%, составив 14,6 зарплаты. В отношении Hyundai Solaris с пробегом, теперь требуется 19,2 медианных доходов вместо прежних 21,9.

Автомобили на вторичном рынке к концу года стали более доступными из-за увеличения медианной заработной платы. В ноябре цена составляла 79 900 рублей, что на 13,5% выше, чем в июне.

Что касается исследуемых машин, то их стоимость снизилась с лета. Цена на LADA Vesta упала почти на 1,2%, а на Hyundai Solaris - на 0,5%. Теперь они стоят 1 167 502 и 1 533 633 рубля соответственно.

Самые недорогие LADA Vesta продаются в Дальневосточном (11,4), Уральском (14,7), Центральном (15,3) и Сибирском (15,5) федеральных округах.

Фото: Carsweek.ru

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