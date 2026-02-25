Средний уровень оптовых цен на автозапчасти снизился на 15%

В начале текущего года средние оптовые цены на автозапчасти в России снизились на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на исследование Союза автосервисов, где проанализирована динамика цен на значительное число наименований запчастей из официальных каталогов.

По результатам исследования, значительная часть товарных позиций подешевела на 10–15%. Наибольшее снижение зафиксировано в сегменте тормозных дисков — их оптовая стоимость уменьшилась сразу на 18%. Масляные, воздушные и топливные фильтры, а также тормозные колодки стали дешевле на 17%. Для приводных ремней, включая детали газораспределительного механизма, снижение составило 15%. Амортизаторы утратили 16% в цене. Меньше всего подешевели моторные масла и автомобильные шины — на 2% и 3% соответственно.

Член правления Союза автосервисов Илья Петров поясняет, что исследование основано на анализе действующих прайс-листов, используемых крупнооптовыми компаниями при закупке деталей. В выборке учитывалось 392 427 позиций из актуальных каталогов автозапчастей, цены сопоставлялись по идентичным артикулам из расчёта на рубли год к году.

В то же время, по информации ГК «Интерлизинг», несмотря на падение оптовых цен на автодетали, их розничная стоимость в январе выросла, составив прирост 15%. Наиболее заметно подорожали детали для автомобилей премиальных брендов, а также запчасти, импортируемые с рынков США и стран Евросоюза. Среди факторов роста розничных цен специалисты выделяют увеличение ставки НДС и сложную логистику поставок.

Автомобильные эксперты среди ключевых причин удешевления автозапчастей в опте называют увеличение объема поставок из Китая. Китайские аналоги зачастую обходятся на 30–40% дешевле по сравнению с оригинальными брендовыми деталями, а стабильность поставок и устойчивый курс юаня дополнительно влияют на снижение стоимости.

В то же время эксперты отмечают: рядовые потребители не заметят снижение оптовых цен, поскольку розничные торговые сети работают в условиях сокращения ликвидности, а также вынуждены компенсировать растущие издержки и убытки прошлых периодов.

Согласно данным ГК «АВТОДОМ», за последний год средний чек на ремонт автомобилей премиальных марок вырос с 32 тысяч до 34 тысяч рублей. Для массового сегмента аналогичный показатель увеличился с 16 тысяч до 19 тысяч рублей.

Кроме этого, специалисты фиксируют рост стоимости нормочаса на станциях технического обслуживания, а также отмечают увеличение издержек на логистику, хранение товаров и формирование складских запасов. По их оценкам, все эти факторы приводят к росту среднего чека в рознице на 10–15%.