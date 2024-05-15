Что мотивирует россиян отказаться от личного транспорта: результаты опроса

О россиянам и их отношении к личным автомобилям сообщили компании «Ренессанс Страхование» и «Автокод», организовавшие совместное исследование. По его результатам, каждый третий респондент готов отказаться от собственного транспортного средства в случае отсутствия проблем с общественным транспортом на необходимых маршрутах (29%). Кроме того, 25% опрошенных рассматривают поиск альтернативы личному автомобилю в случае дальнейшего роста цен на топливо. Для 22% испытание станет причиной исчезновение необходимых автозапчастей, а 17% - увеличение цен на автозапчасти. Еще 18% опрошенных выделили проблемы с дорожным движением и парковками как фактор, способный заставить их изменить привычки на дорогах.

Те, кто рассматривает возможность отказа от собственного автомобиля, как замену рассматривают общественный транспорт (59%), такси (37%) и каршеринг (27%). 23% готовы обратить внимание на велосипед, а 17% остановили свой выбор на мотоцикле. Самокат в качестве альтернативы выбрали всего 11% респондентов.

32% участников опроса находят цены на бензин чрезмерно высокими, из них 10% считают их «запредельно» высокими. Более половины респондентов (52%) считают цены высокими, но приемлемыми. В то же время лишь 6% опрошенных не видят проблем в ценообразовании на автозаправочных станциях, следует из результатов опроса проведенного РБК.

Большинство опрошенных (85%) ожидают увеличения расходов на обслуживание автомобиля в текущем году. Примерно треть участников исследования (36%) оценивают ожидаемый рост как значительный. В то же время, 14% респондентов надеются потратить на свое транспортное средство меньше в 2024 году, чем в предыдущем году.

Из других новостей стало известно, что автозавод «Москвич» принял стратегическое решение нарастить объем продаж автомобилей в 2025 году.



Фото: Carsweek.ru