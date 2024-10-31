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Предпочтения россиян: какие автомобили до 2 млн рублей выбирают по результатам опроса Autonews

В Telegram-канале Autonews был проведен интересный опрос среди подписчиков. Участникам предлагалось выбрать автомобиль для личного пользования в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 миллионов рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2024, 06:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

В Telegram-канале Autonews был проведен интересный опрос среди подписчиков. Участникам предлагалось выбрать автомобиль для личного пользования в ценовом диапазоне от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Подавляющее большинство опрошенных предпочли приобрести автомобиль с пробегом из Японии, Кореи или Германии (66% голосов). На втором месте по популярности оказался доступный автомобиль китайского производителя (16% голосов). Бронзовую награду получил отечественный седан Lada Vesta, собравший 14% голосов.

Единственным недостаточно популярным вариантом стали оставшиеся 3% респондентов. Они высказали предпочтения в пользу собственных моделей, которые бы хотели видеть на своем стоянке.

Среди упомянутых моделей оказались кроссовер "Москвич 3" и праворульные иностранные автомобили из Японии.

Фото: Carsweek.ru

Ранее Autonews сообщал о доходах компаний Chery, Haval и Geely на российском авторынке.

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Статистика авторынка (44)

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