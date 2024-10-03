Появление рестайлингового Omoda C5 в России: определены сроки. Официальные фотографии

Обновленный кроссовер Omoda C5 скоро появится на российском рынке. Автопроизводитель решил ограничиться небольшим рестайлингом на этот раз. Подробности изменений можно будет увидеть уже в ноябре, пока же доступны только официальные фотографии новинки.

После проведенного рестайлинга кроссовер получил новую радиаторную решетку с объемным узором. Бамперы были слегка изменены, а очертания дневных ходовых огней стали напоминать букву "L". Кроме того, исчезла длинная светящаяся полоса. Однако последние изменения не затронули технические характеристики, сообщила Российская газета.

Фото: Carsweek.ru

Модель C5 с передним приводом оснащена 1,5-литровым двигателем мощностью 147 л.с. в паре с вариатором. Вариант с полным приводом предлагает более мощный двигатель объемом 1,6 литра и мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Фото: Carsweek.ru

Согласно данным на октябрь, цены на предыдущую версию кроссовера варьируются от 2,28 до 3,17 миллиона рублей. В России этот автомобиль хорошо зарекомендовал себя как стильный городской автомобиль, который часто выбирают в качестве семейного транспорта. Однако некоторые владельцы отмечают, что обзорность C5 не идеальна из-за отсутствия задних окон в стойках, а отделочные материалы не всегда радуют качеством. Также иногда возникают проблемы с бортовой электроникой, что, по словам российских владельцев, является нормой для современных китайских автомобилей.

Среди плюсов обновленной модели пользователи выделяют дизайн, современное оснащение, быстродействующий турбомотор и плавную работу вариатора.

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