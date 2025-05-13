Эрик Кантона разработал автомобиль! Легендарный французский футболист создает свою версию идеального Ford Capri

Во время запуска нового Ford Capri в прошлом году вы могли заметить, что определенный Эрик Кантона разжигает интерес к полностью электрическому внедорожнику SUV - и теперь он объединил усилия с компанией, чтобы построить единственный в своем роде Capri в честь их партнерства.

Сотрудничая с дизайнером экстерьера нового Capri Томасом Морелем, Кантона создал Capri в сигнальном оранжевом цвете, историческом цвете Ford, который использовался на Mk3 Capri в семидесятые годы. Также есть глянцевый черный узор на боковой части, который переходит в цифру семь - номер майки Кантона на протяжении большей части его карьеры.

Кроме того, специальное издание украшают глянцевые черные гоночные полосы, простирающиеся от передней до задней части, 21-дюймовые колеса черного и серебристого цвета, а также уникальный задний спойлер. Есть также несколько более скрытых деталей, таких как подпись Кантона на переднем крыле и коронный значок на задней стойке в честь прозвища французского футболиста, Короля Эрика.

Несмотря на все это, экстерьер довольно сдержанный по сравнению с интерьером. Это потому, что здесь вы найдете много ссылок на довольно маргинальную игровую карьеру Кантона. Например, на подголовниках есть очертание Кантона, наносящего свой печально известный удар ногой по болельщику Crystal Palace во время сезона 1995 года, за которым последовало его загадочное заявление: «Когда чайки следуют за траулером, это потому, что они думают, что сардинки будут брошены в море».

Центральная консоль была переработана съемной крышкой и еще одной типично любопытной цитатой Кантона о Capri: «Когда козел следует за своим героем в машине, это потому, что правитель на трассе возвращается. Легенда вернулась». Соответствуя экстерьеру, сидения украшены оранжевой строчкой и двумя оранжевыми полосами, а также краями половинок оранжевого цвета и кожаным рулевым колесом со строчкой в оранжевом цвете.

Фото: autoexpress

Capri, который является основой для этого специального издания, - Extended Range RWD с аккумулятором на 77 кВтч, передающим мощность на задний 282-сильный электрический двигатель. Хотя время разгона до 100 км/ч все еще составляет 6,4 секунды, мы не уверены, как это новое заднее крыло влияет на дальность поездки на 595 км.

Выступая на презентации своего нового автомобиля, Кантона сказал: «Истинное удовольствие происходит от самовыражения, будь то на футбольном поле, на холсте или на сцене. Этот Capri отражает множество граней Кантона - он заслуживает звания ‘Легенда’».