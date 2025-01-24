Электрический снегоход Genesis GV60 спасет заблудших альпинистов в Альпах

Если вы считали, что концепт внедорожного автомобиля Audi Q6 e-tron, который был только что представлен, сумасшедший, то Genesis решила перехитрить своего немецкого соперника, установив на уже необычное, привлекающее внимание купе GV60 гусеничные лыжи, чтобы создать, мягко говоря, безумное концептуальное автомобиль для горной спасательной службы.

Концепт Genesis GV60 Mountain Intervention Vehicle, или GV60 MIV в кратком формате, спроектирован как многофункциональный внедорожный автомобиль, который может "выполнять разведывательные и спасательные миссии в сложной местности и при плохой погоде".

Гусеничные лыжи должны с легкостью справляться со всем, что может бросить на них Альпы, в то время как большие наружные расширители колесных арок из углеродного волокна спроектированы для минимизации повреждений автомобиля. GV60 MIV также оснащен металлическими защитными щитками спереди и сзади, буксировочными крюками и дополнительным освещением.

Поскольку это должен быть автомобиль для спасения, Genesis уделила много внимания безопасности, создавая GV60 MIV, и он оснащен улучшенными сиденьями, системами экстренной связи, медицинскими принадлежностями и другим оборудованием. Также есть багажник на крыше для перевозки дополнительного снаряжения при необходимости.

Электромобиль может показаться неочевидным выбором для преодоления сложного рельефа, но мгновенный крутящий момент и ускорение электромотора GV60 должны помочь в сложных ситуациях. Кроме того, GV60 MIV может использовать свой крупный основной аккумулятор для питания спасательного оборудования благодаря возможностям зарядки автомобиля-загрузки (V2L).

Genesis GV60 MIV был построен для демонстрации в отеле Ameron в Давосе, Швейцария, где проходит Всемирный экономический форум. Это уже третий раз, когда корейская марка представляет привлекающий внимание концепт на этом мероприятии. В 2023 году был представлен концепт купе Genesis X, а в прошлом году – концепт X Snow Speedium.

Хотя мы не ожидаем увидеть GV60 MIV, помогающий застрявшим лыжникам на склонах в ближайшее время, обновленная версия обычной Genesis GV60 была представлена и скоро поступит в продажу.