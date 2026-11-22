Отечественная LADA Largus уже давно остается самым доступным семиместным автомобилем в России. Однако альтернативный импорт позволяет приобрести за сопоставичные деньги и иномарку.

Как выяснили «Автоновости дня», примерно за ту же сумму, что и «Ларгус», из Японии можно заказать праворульный компактвэн Toyota Sienta. Согласно объявлениям на классифайдах, в Хабаровске такую машину готовы привезти под заказ ориентировочно за 1 400 000 рублей.

Указанная стоимость относится к автомобилю 2023 года выпуска в максимальной комплектации Z. В ее оснащение входят цифровая приборная панель, мульти-руль с кожаным ободом, электронный стояночный тормоз, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с большим сенсорным дисплеем, круиз-контроль, запуск двигателя кнопкой и система кругового обзора с камерой заднего вида.

Еще один экземпляр Toyota Sienta, выпущенный в 2026 года, предлагают доставить под заказ во Владивостоке. Его цена составляет 1 600 000 рублей. Комплектация и силовой агрегат у автомобиля такие же, как у первой машины: 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 120 л. с., работающий в связке с бесступенчатым вариатором Direct Shift-CVT. Бензиновые версии Toyota Sienta оснащаются только передним приводом.

При этом цены в объявлениях являются ориентировочными. Итоговая стоимость автомобиля зависит от множества факторов, в том числе от курса валют. Тем не менее трехрядные «китайцы» на российском рынке заметно дороже.

Так, Geely Okavango продается минимум за 3 864 990 рублей. Стоимость GAC GS8 в семиместных версиях начинается от 4 799 000 рублей, а Changan CS95 даже в комплектациях 2024 года выпуска обойдется не менее чем в 4 629 900 рублей.