Главная Новости Новинки Omoda и Jaecoo привезут в Россию увлекательные новинки автомобилей
Новости

Omoda и Jaecoo привезут в Россию увлекательные новинки автомобилей

В конце текущего года - в начале следующего, автолюбители России ожидают российскую премьеру Jaecoo J6. Октябрь обещает принести обновленную версию кроссовера Omoda C5.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
15.08.2024, 08:02·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В конце текущего года - в начале следующего, автолюбители России ожидают российскую премьеру Jaecoo J6. Октябрь обещает принести обновленную версию кроссовера Omoda C5.

Еще одним приятным сюрпризом для российских потребителей станет появление первого электромобиля от Omoda под названием Е5. Новинки активно проходят тестирование, чтобы убедиться, что они будут хорошо себя чувствовать в условиях российского климата.

В 2025 году на авторынке России появится кроссовер Omoda C7, который недавно был представлен на специальном мероприятии в Уху.

Как стало известно из информации «Российской газеты», в 2025 году дилеры Jaecoo предложат своим клиентам модель J5, а также гибридные варианты J7 и J8.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на российском рынке уже начались продажи электрических кроссоверов Nissan Ariya.

Источник

Новинки (282)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация