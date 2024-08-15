Omoda и Jaecoo привезут в Россию увлекательные новинки автомобилей

В конце текущего года - в начале следующего, автолюбители России ожидают российскую премьеру Jaecoo J6. Октябрь обещает принести обновленную версию кроссовера Omoda C5.

Еще одним приятным сюрпризом для российских потребителей станет появление первого электромобиля от Omoda под названием Е5. Новинки активно проходят тестирование, чтобы убедиться, что они будут хорошо себя чувствовать в условиях российского климата.

В 2025 году на авторынке России появится кроссовер Omoda C7, который недавно был представлен на специальном мероприятии в Уху.

Как стало известно из информации «Российской газеты», в 2025 году дилеры Jaecoo предложат своим клиентам модель J5, а также гибридные варианты J7 и J8.

Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено, что на российском рынке уже начались продажи электрических кроссоверов Nissan Ariya.