Omoda представляет новый флагманский кроссовер для российского рынка. Подробности о новинке.

Новый кроссовер Omoda C7 готовится к запуску на российском рынке в первой половине 2025 года, обещает стать флагманской моделью и будет предложен в версиях как с передним, так и полным приводом.

Согласно информации издания «Журнал Авто.ру», длина кузова Omoda C7 составит 4660 мм, ширина — 1875 мм, высота — 1670 мм. Колесная база будет равна 2720 мм, что позволит новинке немного превзойти Toyota RAV4.

Салон автомобиля Omoda C7 будет отличаться минималистичным дизайном с минимальным количеством физических кнопок и оснащен огромным центральным сенсорным дисплеем диагональю 15,6 дюйма и разрешением 2K. Этот экран можно будет передвигать вдоль панели к пассажирскому сиденью, чтобы пассажир мог использовать его, не отвлекая водителя. Однако некоторые функции станут доступны лишь после выхода автомобиля на рынок.

Кроме того, Omoda C7 получит два отделения для беспроводной зарядки смартфонов, центральный тоннель с охлаждаемым боксом, а также спортивные передние сиденья, выполненные в стиле геймерских кресел.

Фото: Автоновости Дня

Пока нет точной информации о технических характеристиках Omoda C7 для России. Предполагается, что автомобиль может быть представлен с турбированным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 180 л.с., либо с менее мощным 1,5-литровым турбированным мотором на 150 л.с.

Известно, что перед началом продаж Omoda C7 пройдет серию испытаний в России. В настоящий момент точная дата начала испытаний не установлена, однако все работы должны завершиться в первой половине 2025 года.

Важно отметить, что недавно Omoda опубликовала цены на обновленную модель кроссовера C5, которая пока официально не представлена. Автомобиль будет доступен в шести комплектациях с двумя двигателями и передним или полным приводом.