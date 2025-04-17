Гонки – главное для нас с Флавио, говорит Оливер Оукс

В интервью Racingnews365 руководитель команды Alpine Оливер Оукс высказался о возможном возвращении моторов V10, текущей политике в мире Формулы 1 и о сотрудничестве с Флавио Бриаторе.

Оливер Оукс поднял важный вопрос: «Думаю, стоит задуматься о переходе обратно к моторам V10. Современные болиды Формулы 1 стали громоздкими и массивными, оснащены сложными гибридными системами. Действительно ли нам нужно все это? Хотят ли зрители увидеть именно такие гонки? Насколько эти инновации могут быть полезны на повседневных автомобилях?

Подобные вопросы стоит поднимать при разработке новой версии регламента, хотя смешно бывает об этом говорить, учитывая что даже детали регламента на 2026 год пока не определены».

«К сожалению, на совещаниях каждый защищает свою позицию, ориентируясь на личные интересы, а не на общее развитие спорта. Иногда это выглядит забавно. Формула 1 – это не только соревнования, но и игра политики, постоянные интриги», - добавил Оукс.

В команду Alpine был приглашен Флавио Бриаторе с целью помощи в решении подобных дилемм. Оукс относится к нему с уважением, считая его своим наставником и другом. «Мы проводим много времени вместе. Я доволен его присутствием в команде. Как весело с ним общаться! Он умеет отличать суть от мелочей», - рассказал Оукс.

«Мы быстро договорились: на первом месте для нас – гонки. Флавио дважды становился чемпионом со своей командой. Его присутствие дарует нам уверенность. Он заботится о нас, как о своих собственных детях. Этот принцип всегда был и моим главенствующим», - подытожил руководитель команды Alpine.