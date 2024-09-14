Оливер Берман о своих разочарованиях: «Я разочарован собой»

В рамках своей первой квалификации за команду Haas F1 новичок Оливер Берман сумел опередить опытного Нико Хюлкенберга. Берман занял 11-е место, в то время как Хюлкенберг финишировал на 14-ой позиции.

Оливер Берман поделился своими впечатлениями от сессии, отметив, что ему не повезло из-за двойных жёлтых флагов, что помешало ему показать свой лучший результат. Молодой гонщик также признал, что допустил ошибку на последнем круге, но выразил оптимизм по поводу предстоящей гонки.

Нико Хюлкенберг, занявший 14-е место, пояснил, что небольших проблем на втором секторе стало причиной того, что ему не хватило немного до лучшего результата. Гонщик отметил, что команда стремилась к улучшению показателей, однако не смогла достичь необходимого прогресса на втором комплекте новых шин.