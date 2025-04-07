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Оливер Берман подчеркнул, что "Уик-энд наполнил позитивом".

Гонщик Haas F1 Оливер Берман: «Десятое место - неплохой результат». Эстебан Окон из команды 18-й: «Много полезной информации для будущих гонок».
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
07.04.2025, 09:52·2 мин
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Фото: F1news.ru

В минувшее воскресенье на трассе Сузуки Haas F1 завоевала только одно очко, заняв десятое место благодаря пилоту Оливеру Берману.

Оливер Берман поделился впечатлениями после гонки: «Сегодня мы выжали из машины максимум. Нам не хватило скорости, чтобы состязаться с Williams и RB, поэтому десятое место – хороший результат. Я получил массу удовольствия от гонки.

После шокирующего выступления в Австралии мы были приятно удивлены в Китае, где машина внезапно оказалась быстрой, несмотря на отсутствие изменений в настройке. На этом этапе мы установили новое днище, чтобы бороться с раскачкой, и, похоже, это оправдало себя. Уик-энд прошел на позитивной ноте, я рад заработанному очку и с нетерпением жду гонки в Бахрейне».

Эстебан Окон финишировал на 18-й позиции и прокомментировал гонку: «Я выбрал старт на жестких шинах, надеясь на выход автомобиля безопасности – риска было мало, поэтому я сделал ставку на тактику. К сожалению, машина безопасности не понадобилась, и наш план не сработал. Тем не менее, мы собрали много полезной информации, которая поможет нам в подготовке к следующему этапу».

Источник

Эстебан Окон (68)Оливер Берман (25)Haas F1 Team (138)

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