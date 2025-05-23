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Оливер Берман наказан за потерю 10 позиций на старте

Оливер Берман оштрафован за обгон под красными флагами во время тренировки Гран При Монако. Гонщику Haas грозит дисквалификация из-за нарушений правил безопасности.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2025, 21:02·1 мин
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Фото: F1news.ru

Стюарды Гран При Монако приняли решение оштрафовать Оливера Бермана потерей десяти позиций на стартовой решетке за обгон Карлоса Сайнса под красными флагами во время второй тренировки.

После изучения обстоятельств произошедшего, официальные лица установили, что гонщик команды Haas обладал информацией о наличии красных флагов, поскольку находился непосредственно за световым табло с соответствующим предупреждением на трассе, а также видел индикацию на своем руле.

Оливер подтвердил, что заметил красные флаги, но принял решение не резко сбрасывать скорость, опасаясь возможного ухудшения обстановки на трассе. Однако стюарды не разделили точку зрения Бермана, напомнив ему, что в соответствии с правилами необходимо немедленно снизить скорость при появлении красных флагов, а обгон запрещен в таких условиях.

Помимо лишения позиций на старте, гонщику были присуждены два штрафных балла, что повлечет за собой наличие четырех штрафных баллов у Оливера за последние 12 месяцев. По достижении отметки в двенадцать баллов на гоночную биографию накладывается дисквалификация на один этап.

Источник

Оливер Берман (35)FIA (204)Haas F1 Team (154)

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