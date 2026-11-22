Haas F1 не смогла набрать очки в Вегасе. Лучшим результатом команды стало 13-е место Оливера Бермана, однако оба гонщика положительно оценили прошедшую гонку.

Оливер Берман (13-й): «Я хорошо проехал первый круг, получил удовольствие от борьбы с Audi. На втором отрезке у меня были отличные дуэли с Нико и Габриэлем – это одна из самых интересных гонок в сезоне. Время пролетело незаметно, все боролись с полной самоотдачей.

Перед гонкой мы с командой говорили о 14-м месте, я финишировал на 13-м – для меня это почти победа. К сожалению, машине не хватает скорости, чтобы зарабатывать очки без посторонней помощи, но мы работаем над этим».

Рафаэль Камара (16-й): «Отдельные моменты гонки были весьма увлекательными. Я провёл несколько обгонов – всегда приятно участвовать в борьбе, но ближе к концу ехать в одиночестве стало немного скучно. В целом, позитивная гонка.

На старте оказалось сложно быстро прогреть шины, но когда резина заработала, всё складывалось вполне успешно.

У меня произошёл небольшой контакт с Пересом, с этим нужно разобраться, но я рад, что смог проехать дистанцию гонки – это крайне важно для меня перед первым полным сезоном в Формуле 1 в следующем году».