Решение дела Хорнера ожидается в мае

На начало марта в команде Red Bull произошло событие, связанное с жалобой на директора Кристиана Хорнера. Сотрудница Red Bull Racing подала жалобу на его поведение, но впоследствии была отстранена от работы. Тем не менее, ей предоставили право на апелляцию, о чем она воспользовалась.

По информации издания The Sun, апелляционный процесс находится на завершающей стадии, и результаты будут объявлены к середине мая. Пока неясно, будут ли эти результаты доступны публично или останутся конфиденциальными внутри Red Bull.

«Апелляция продвигается вперед, и основные факты основаны на показаниях женщины», - сообщает The Sun, ссылаясь на анонимный источник, знакомый с ситуацией. «В такой сложившейся обстановке важно действовать в соответствии с законом.

Существует вероятность, что Кристиану Хорнеру могут быть заданы дополнительные вопросы, если появятся новые обстоятельства от женщины. Хорнер активно сотрудничал в ходе расследования и продолжает это делать».