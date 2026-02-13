Окон: За последние три дня мы узнали больше, чем за весь прошлый год

Эстебан Окон завершил заключительный день тестов в Бахрейне на позитивной ноте. За свою смену гонщик прошёл 68 кругов и занял 7-е место в итоговом протоколе — результат, который можно считать весьма успешным для команды Haas.

По словам Окона, команда Haas входит в число лидеров по количеству пройденных кругов на тестах, уступая лишь одной из команд. Особое внимание гонщик обратил на надежность болида, отметив, что за время тестов удалось собрать значительный объём данных о новой машине. Кроме того, команда сделала заметный шаг вперед в работе со скоростью.

Окон выразил надежду на дальнейший прогресс. Он отметил, что Haas одной из первых провела обкатку новой машины на трассе, когда многие соперники еще не были к этому готовы.

Гонщик напомнил, что в прошлом сезоне команда внедряла технические новинки даже на поздних этапах чемпионата. По его словам, уровень подготовки Haas к сезону 2026 года вызывает уважение.

Однако впереди еще много работы. Окон подчеркнул важность правильного использования энергии и необходимости корректировать отдельные аспекты работы машины. Он отметил, что команда учится и совершенствуется в ходе тестов.

Гонщик добавил, что за три дня команда получила больше информации, чем за весь предыдущий год. Окон поделился, что быстро адаптировался к новым условиям во многом благодаря интенсивной работе на симуляторе. Наиболее сложным, по его мнению, оказался январский заезд в Барселоне, где трасса требует постоянной подзарядки батареи из-за множества скоростных поворотов.

В Бахрейне, по словам Окона, пилотировать проще, а стиль вождения на этой трассе мало отличается от прошлогоднего. Хотя Окон считает, что Бахрейн не идеален для тестирования такого типа машин, опыт, накопленный на этой трассе, позволяет с интересом сравнивать нынешние ощущения с предыдущими сезонами.