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Удалось прибавить к итогам: Вечером нам.

Вчера в Сингапуре прошли квалификации к предстоящему этапу гонок. Эстебан Окон смог пройти во вторую часть отборочных заездов, в то время как Пьер Гасли покинул состязание уже после первого этапа.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
21.09.2024, 19:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

Вчера в Сингапуре прошли квалификации к предстоящему этапу гонок. Эстебан Окон смог пройти во вторую часть отборочных заездов, в то время как Пьер Гасли покинул состязание уже после первого этапа.

Эстебан Окон, финишировавший на одиннадцатой позиции, поделился своими впечатлениями: «Я доволен выступлением нашей машины в квалификации. Мы смогли улучшить наш результат по сравнению с третьей тренировкой, особенно это заметно в первой сессии. Однако во второй части мы столкнулись с небольшим снижением темпа и не смогли пройти в финал.

Это далеко неидеальный результат. Я рад, что мы смогли немного улучшить ситуацию, но мы понимаем, что у нас ещё много работы впереди. На предстоящем брифинге мы обсудим, что произошло между первой и второй сессией, и постараемся показать лучший результат завтра».

Пьер Гасли, финишировавший на восемнадцатой строчке, прокомментировал свою неудачу: «Я разочарован выступлением в квалификации. Машина вела себя хуже, чем утром, не хватало сцепления. Мы не смогли улучшить наше время, я практически повторил свой результат от круга круг.

Мы уже ищем причину такого провала, стараемся разобраться, почему нам не хватает скорости. Физически гонка на этой трассе всегда была непростой. Мы будем бороться, чтобы завтра быть в лучшей форме и бороться за хороший результат».

Источник

Пьер Гасли (50)Alpine F1 Team (96)Эстебан Окон (48)

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