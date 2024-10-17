Решение в Renault в отношении окон вызывает печальное впечатление

В последние дни сентября в автоконцерне Renault было объявлено о закрытии программы разработки и изготовления двигателей для участия в гонках Формулы 1. В Остине выступающий за фабричную команду Renault гонщик Эстебан Окон поделился своим мнением относительно этого шага.

«Мне достаточно сложно комментировать это решение с позиции гонщика, выступающего за команду. Но как представитель Франции, как сторонник спорта и французский пилот, могу сказать, что это действительно грустная новость. Это печальный день для всего автоспорта Франции. Больше мне по этому поводу добавить нечего», - прокомментировал Окон.

Отвечая на вопрос о шансах команды Alpine в Гран При Остина, Окон заявил: «Мы столкнулись с рядом сложных ситуаций на предыдущих гонках, учитывая характеристики нашего болида. Я думаю, это очевидно. В Сингапуре мы смогли извлечь максимум возможного, однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы заработать очки».

На гоночном уик-энде в Остине на болиде Пьера Гасли будут установлены новые детали. Эстебан Окон будет продолжать выступать на машине в старой комплектации, однако надеется на получение обновлений в ближайших этапах соревнований.

«Мы с нетерпением ожидаем, какую дополнительную скорость смогут нам дать новинки. Надеюсь, что они позволят нам бороться за более высокие места к окончанию текущего сезона», - подытожил гонщик.