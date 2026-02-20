Окон рассказал, почему выбрал промежуточные шины

В пятницу утром на заключительном этапе тестовых заездов в Бахрейне гонщик команды Haas Эстебан Окон появился на трассе, используя промежуточные шины. Позже, выступая на пресс-конференции FIA, пилот с юмором отметил, что это был его первый опыт дрифта за рулём болида Формулы 1. Он уточнил, что подобный манёвр являлся частью заранее запланированной тестовой программы.

«Пришлось немного подрифтить. Мне даже понравилось! Но если серьёзно, то это было частью тестов, которые команде необходимо было провести перед началом сезона», — поделился Окон с журналистами.

По словам гонщика, решение выехать именно в этот момент было принято командой, и он с улыбкой добавил: «Мы думали, что пойдёт дождь, поэтому решили выехать. Шучу! Но было весело дрифтить за рулём Формулы 1. Думаю, это первый такой случай. Мне понравилось».

Окон также отметил, что тестовые сессии после Барселоны оказались для команды весьма продуктивными. По его словам, каждый выезд на трассу сопровождался заметным прогрессом, а в последние два дня удалось значительно повысить скорость болида. На этом для него тесты завершены, и теперь пилот с нетерпением ожидает начала гоночного сезона. «Посмотрим, что удастся сделать в Мельбурне», — отметил Окон.

Гонщик также прокомментировал ситуацию со стартами машин, оснащённых силовой установкой Ferrari. Он напомнил, что в начале сезона возникали определённые сложности с началом движения, в частности, было сложно подобрать подходящие обороты двигателя, и старт часто затягивался.

Окон подчеркнул, что в настоящее время команда значительно улучшила работу силовой установки, а также процессы включения наддува. По его словам, последний тест показал, что стартовать стало намного увереннее, хотя и остаются аспекты, требующие доработки. Гонщик выразил уверенность: если прогресс смогла продемонстрировать их команда, то и остальные производители силовых установок способны сделать то же самое.