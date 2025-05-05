Эффективное управление временем: двигаться быстрее, сохраняя результаты.

Гонщики Haas F1 не смогли заработать очки в Майами. Эстебан Окон финишировал на 12-м месте, а Оливер Берман вынужден был покинуть гонку…

Эстебан Окон (12-й): «Гонка прошла достаточно хорошо, однако нам не хватило скорости, чтобы бороться за позиции соперников. Несчастливо сложилось с пит-стопом, который пришёлся на период виртуальной безопасности.

Я совершил несколько обострённых маневров, но, к сожалению, исход был всегда одинаковым. Несмотря на это, уик-энд прошел для нашей команды довольно удачно. Нам просто необходимо придать машине больше скорости. Жду с нетерпением следующих гонок».

Оливер Берман (сход): «Начало было хорошим, но из-за долгих кругов в поезде-DRS шины резко ухудшились. Мы не могли держаться на требуемой скорости, чтобы попытаться завоевать очки.

Придется внимательно проанализировать произошедшее и определить, могли ли мы добиться лучшего результата. Мотор у меня отказал, и мне действительно жаль, что не смог завершить гонку. Но мы будем готовы к следующему этапу соревнований».