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Эффективное управление временем: двигаться быстрее, сохраняя результаты.

Гонщики Haas F1 не получили очков в Майами: Эстебан Окон 12-й, Оливер Берман выбыл. Пилоты делятся впечатлениями о гонке и готовятся к следующим этапам соревнований.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
05.05.2025, 02:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Гонщики Haas F1 не смогли заработать очки в Майами. Эстебан Окон финишировал на 12-м месте, а Оливер Берман вынужден был покинуть гонку…

Эстебан Окон (12-й): «Гонка прошла достаточно хорошо, однако нам не хватило скорости, чтобы бороться за позиции соперников. Несчастливо сложилось с пит-стопом, который пришёлся на период виртуальной безопасности.

Я совершил несколько обострённых маневров, но, к сожалению, исход был всегда одинаковым. Несмотря на это, уик-энд прошел для нашей команды довольно удачно. Нам просто необходимо придать машине больше скорости. Жду с нетерпением следующих гонок».

Оливер Берман (сход): «Начало было хорошим, но из-за долгих кругов в поезде-DRS шины резко ухудшились. Мы не могли держаться на требуемой скорости, чтобы попытаться завоевать очки.

Придется внимательно проанализировать произошедшее и определить, могли ли мы добиться лучшего результата. Мотор у меня отказал, и мне действительно жаль, что не смог завершить гонку. Но мы будем готовы к следующему этапу соревнований».

Источник

Эстебан Окон (75)Оливер Берман (32)Haas F1 Team (148)

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