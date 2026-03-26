Окон: «Наша машина конкурентоспособнее, чем в прошлом году»

Эстебан Окон завершил два первых этапа нового сезона без очков, однако пилот команды Haas сохраняет оптимизм и отмечает прогресс своей машины по сравнению с прошлым годом.

По словам Окона, в начале сезона команда столкнулась с определёнными сложностями, связанными с выходом на трассу виртуального и реального автомобиля безопасности, что мешало достигнуть лучших результатов. Тем не менее, гонщик подчёркивает, что базовые характеристики болида VF-26 значительно улучшились.

«Я считаю, что на первых двух этапах было много позитивных моментов, и базовые характеристики машины действительно очень хорошие. Мне не повезло в двух первых гонках из-за того, что виртуальный и реальный автомобиль безопасности оказывался на трассе в неподходящий момент», — отметил Окон.

В преддверии этапа в Японии Эстебан с энтузиазмом готовится к одной из своих любимых трасс. По его словам, в прошлом году команда показала там достойный результат, а нынешняя версия машины дает надежду на ещё более успешное выступление. Окон уверен, что при чистом уик-энде шансы Haas улучшить свои позиции возрастут.

Он подчеркнул, что нынешний болид Haas конкурентоспособнее предыдущей версии, несмотря на изменение регламента. В этом сезоне команда способна бороться с теми соперниками, с которыми раньше конкурировать не удавалось. Однако, по словам гонщика, темп развития машин в чемпионате очень высок, и для сохранения текущего уровня Haas необходимо постоянно выводить обновления на каждую гонку.

Эстебан также отметил сильные старты обеих машин команды и добавил, что наличие такого преимущества не гарантирует его сохранения в будущем.