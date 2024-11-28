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Окон: Надеюсь, что заболеют не слишком многие

Пилот команды «Лучшие гонщики» Эстебан Окон успешно справился с адаптацией к новому часовому поясу между Лас-Вегасом и Катаром.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.11.2024, 20:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Пилот команды «Лучшие гонщики» Эстебан Окон успешно справился с адаптацией к новому часовому поясу между Лас-Вегасом и Катаром. Однако, не всем членам команды удалось легко пережить этот переход, особенно тем, кто последним закончил работу на предыдущем Гран При и первым приступил к подготовке к новому этапу.

Эстебан Окон поделился своими впечатлениями: «Я почти полностью привык к новому часовому поясу, и это замечательно. Но не все ребята из команды чувствуют себя так же комфортно. Когда мы летели из Вегаса, я старался помочь некоторым просыпаться в нужное время. Но, к сожалению, это не всегда удавалось, так как люди очень устали. Некоторым пришлось спать по 15 часов, что совсем не способствовало адаптации к новым условиям в Катаре».

Серия из трех последовательных Гран При в конце сезона оказалась особенно сложной для участников чемпионата. Окон выразил надежду на то, что заболеет как можно меньше людей в паддоке. Важнее всего, по его мнению, сохранить здоровье и концентрацию до самого завершения соревновательного сезона.

Источник

Alpine F1 Team (124)Эстебан Окон (62)

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